Nedrykkstruede Start «tapte» to poeng mot 10 Godset-spillere

DRAMMEN (VG) (SIF-Start 1–1) Christian Bolanos (36) er hentet «hjem» for å berge eliteserieplassen for Start. Mot Strømsgodset var costaricaneren nær ved å bli matchvinner, men de nedrykkstruede sørlendingene rotet bort to av tre mulige poeng på tampen av kampen.

Start var nær ved å ta sesongens første borteseier etter at Bolanos plasserte inn 1–0 fra straffemerket like før pause. Etter 68 minutter fikk gultrøyene også én mann mer på banen, da Ipalibo Jack (22) ble utvist med to gule kort, men 10 minutter senere banket Moses Mawa (24) inn 1–1 fra kloss hold.

Den tidligere KFUM-spissen utnyttet manglende handlingskraft fra Vegard Bergan (25) og Mohamed El Makrini (33) hos Start, noe som ble avgjørende for den svake avslutningen på kampen for sørlendingene.

– Det er skuffende, sier Start-trener Joey Hardarson til Eurosport.

Intens match

Kampen var preget av nerve, vinnervilje og dueller gjennom samfulle 90 minutter. Etter 39 minutter bidro det til overtenning hos Jack, som pådro seg et straffespark og gult kort nummer én da han holdt Bergan på en corner.

Forsøket fra 11-meteren tok Bolanos seg av. I bitende kulde foran 600 høylytte tilskuere på Marienlyst stadion trillet costaricaneren ballen ned i det venstre hjørnet.

Viljar Myhra (24), som sto en meget god kamp for Godset, var etter skuddet - men var uten en reell sjanse til å redde det.

1–0: Bolanos sendte Start i ledelsen fra straffemerket, i duell med Godset-keeper Viljar Myhra. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Seks strake uavgjorte

Etter en jevnspilt første omgang var Godset lenge dominerende i den andre. Hjemmelaget kom ut i et skyhøyt tempo og skapte flere sjanser, men Start-keeper Amund Wichne (23) leverte en strålende match bakerst for sørlendingene.

Sisteskansen kunne ikke gjøre noe med Mawas scoring, annet enn å fortvile over to tapte poeng i nedrykksstriden.

For Godsets del betyr 1–1-resultatet at Henrik Pedersens menn nå har spilt uavgjort i seks runder på rad. I skrivende stund ligger drammenserne på 11. plass med 24 poeng, mens Start på kvalik har 19 poeng.

Publisert: 18.10.20 kl. 19:57 Oppdatert: 18.10.20 kl. 20:09

