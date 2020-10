DEKK-SKIFTE: Åge Hareide måtte til Molde for å skifte dekk på bilen sin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide: − Vinner ikke RBK gull, har jeg feilet

MOLDE (VG) Åge Hareide (67) mener han har mislykkes hvis han ikke tar Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball - allerede neste år.

– I Rosenborg nytter det ikke å snakke om «fremgang». Dette er en klubb som er skapt for at du skal si det du mener, at du skal snakke om å vinne. Alltid. Det er en klubb som er rustet for å være den beste, sier Åge Hareide - der vi paradoksalt sitter i hjembyen Molde og snakker om Rosenborg.

Lørdag, etter trening på Lerkendal, kjørte Hareide til Molde. Han måtte skifte til vinterdekk, og dekkene lå hjemme i Molde.

Søndag kjører han den times lange bilturen til Kristiansund, der han møter spillerne og støtteapparatet før møtet med KBK, en kamp om å bli nummer to i Eliteserien 2020, bak suverene Bodø/Glimt.

Det er bare en del av planen for Hareide. Den startet med å gjøre laget såpass robust at de kan bli blant de tre beste og dermed få en sjanse til å spille i Europa i 2021. I dag er det to måneder siden Åge Hareide sa ja til å bli Rosenborg-trener. 1. september startet han i jobben.

På halvannen måned, med Hareide som sjef, har Rosenborg tatt 10 poeng på fire kamper og løftet seg to plasser på tabellen. Men verken Hareide eller RBK sparer på andreplasser.

– Vi går for å vinne neste år. Jeg kan like godt si det: Min misjon er å ta Rosenborg tilbake til toppen, til å ta gull. Klarer jeg ikke det, har jeg feilet, sier Åge Hareide - ærlig. Det er kravene både han og klubben stiller til ham: Ta igjen Glimt og Molde - og vinn serien.

Hareide liker det. Han er glad han sa ja til Rosenborg, en stabil klubb i en ustabil verden akkurat nå. Han hadde lyst fra han ble kontaktet. Det var bare det «forbanna kneet» som skapte trøbbel.

– Det gjorde meg usikker på om jeg skulle si ja til dette. Men samtidig ga Rosenborg meg tid. Jeg følte meg ønsket. De sa jeg kunne begynne når det passet. Det gjorde noe med meg, jeg kjenner klubben og klubben kjenner meg. Til slutt ble det enkelt, sier Åge Hareide - om avtalen med Rosenborg.

Han iser ned kneet sitt etter hver tur på treningsfeltet til Rosenborg, og det har blitt noen ned-isinger siden han nå har vært på treningsfeltet med spillerne og assistentene hver dag i halvannen måned. Han hevder at kneet blir «hovent, men ikke vondt.» Og at «det går fint.»

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, vi har en fin tropp, en god organisasjon og gode fasiliteter, det daglige arbeidet er kjekt, sier Hareide - som sier han ser fremgang hele tiden, at han er i ferd med å spille inn et lag han virkelig tror på på Lerkendal nå.

Og derfor gleder han seg ekstra mye til 2021.

Året Rosenborg skal slå tilbake.

