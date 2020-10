SPISSING I VALLHALL: Tore André Flo (t.v.) bidrar på spiss-samling i Vallhall i 2013. Zymer Bytyqi (f.v.), Jan Åge Fjørtoft, Mohamed Elyounoussi, Bård Finne, Håkon Lorentzen, Eivind Arnevåg (prosjektleder) og Sigurd Rushfeldt er også på plass. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NFF skulle dyrke frem en ny Zlatan – nå raser spiss-debatten

Syv år etter at NFF etablerte et spissprosjekt og drømte om å dyrke frem en ny Zlatan, har Norge blitt en nasjon med spisser i toppklassen.

Nå nettopp

Paradoksalt nok har hverken Joshua King, Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth – trioen som skal bryte ned Serbia torsdag – deltatt i spiss-satsingen, som ble lagt ned etter bare to år.

Og til tross for at Norge igjen har toppspisser, er det full debatt om hvor gode norsk fotball er til å utvikle nettopp den typen spillere. Gøran Sørloth omtaler ståa som «en skam», mens NFF er av en helt annen oppfatning.

– Ser vi på landslag i Europa, er Norge veldig godt forspent med spisser. Det er mange nasjoner som misunner oss den situasjonen, sier tidligere toppfotballsjef Nils Johan Semb om statusen på A-landslaget.

Han ser lyst på fremtiden, for det kommer flere, tror han.

– Det var rart

Etter at John Carew hadde gjort sitt i et drøyt tiår (1998–2011), havnet landslaget i spisskrise.

– Vi har en drøm om at vi kan dyrke frem en Zlatan i Norge også, uttalte Semb til NRK da spiss-satsingen ble lansert i 2013.

Med Haaland, Sørloth og King som alternativ i play off-kampen mot Serbia, kan man langt på vei si at NFF har lyktes. I alt 15 talentfulle spisser ble plukket ut (seks i 2013 og ni i 2015) til prosjektet – Mohamed Elyounoussi er den eneste i dagens tropp som har vært innom.

– Jeg syntes det var rart. Jeg mente at han var god nok til å bli med, både i 13 og i 15, sier Gøran Sørloth om sønnen Alexander.

På dette bildet ser du fem som kom med i 2013:

SPISSPROSJEKTET: En av få treninger med satsingen: Bak fra v: Eivind Arnevåg (prosjektleder), Jan Åge Fjørtoft, Tore André Flo, Sigurd Rushfeldt og Arild Sundgot. Foran fra v.: Zymer Bytyqi, Runar Espejord, Håkon Lorentzen, Mohamed Elyounoussi og Bård Finne i Vallhall i 2013. I tillegg ble Veton Berisha tatt ut dette året. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ifølge Semb var det landslagstrenere som innstilte på hvem som ble tatt ut. Erling Braut Haaland hadde markert seg med fire mål på fire kamper for G15 i 2015, men ble trolig vurdert som for ung.

Spiss-prosjektet ble lagt ned kort tid etter uttaket i november 2015.

– Jeg ble veldig overrasket. Det var litt trist, ikke for meg, men for norsk fotball, sier prosjektleder Eivind Arnevåg til VG.

Tatt ut til spissprosjektet i 2015: Magnus R. Grødem (Bryne, nå Sandnes Ulf), Birk Risa (FC Köln, nå Molde), Martin Samuelsen (West Ham, nå Hull), Henrik Bjørdal (Aalesund, nå Vålerenga), Julian Kristoffersen (FC København, nå Jeonnam Dragons), Agouda Abdul-Basit (Strømsgodset, nå KFUM), Andreas Helmersen (Rosenborg), Sander Svendsen (Molde, nå Odense). Kilde: Fotballtreneren.no Vis mer

Den gamle KFUM-, Lillestrøm- og Vålerenga-spissen har skrevet bok om temaet: «Spiss – kunsten og gleden ved å score mål». Han mener det er et eget fag.

Nå ønsker han å bidra til mer fokus på spissrollen, uten å innta rollen som skuffet, gammel spisstrener. Han vil det beste for norsk fotball, og han bidrar gjerne med sin kunnskap.

– Jeg blir mer og mer overbevist om at scoringsøkter er mangelvare. Å score mål er det vanskeligste og viktigste i fotball, sier han.

GLIMT-HELT: Alexander Sørloth scoret 13 eliteseriemål som 20-åring i 2015, men kom ikke med i spissprosjektet. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Men Norge har jo beviselig fått frem gode spisser?

– Det er uansett klubbene som har ansvaret og størst mulighet til spillerutvikling, også for spisser, påpeker han.

Sørloth: – En skam

Samtidig ser han behovet for en heltidsstilling i NFF. Spissprosjektet, som bare varte et par år, ble bare «et spedt lite forsøk», mener han. Selv om gamle helter som Tore André Flo, Arild Sundgot, Jan Åge Fjørtoft og Sigurd Rushfeldt bidro, ble det satt av lite tid og ressurser. Det ble med bare noen få samlinger og noen få besøk hos spillere. Arnevåg tror likevel at dette var veien å gå, og at det hadde vært smart av NFF å videreutvikle det man hadde begynt på.

– Det er en skam at vi ikke har kommet lenger i norsk fotball, og at vi ikke bruker dedikerte folk til å lære det bort, sier Sørloth, som mener folk som Harald Martin Brattbakk og Sigurd Rushfeldt burde blitt brukt mer av norsk fotball.

– Det er små justeringer som skal til for å lykkes. Vi har hatt keepertrenere siden 80-tallet, men spisstrenere har det aldri vært snakk om. Det synes jeg er veldig rart, sier han.

Gøran forklarer sønnens utvikling på denne måten:

Derfor ble Alexander Sørloth så god Mye lek og hygge.

Han fikk være «spissen» og gjenta spissrollen dag inn, dag ut. Viktig på toppnivå.

Mye snakk om rollen, forståelse og samhandling, ikke minst på siste tredelen.

Vær nøye. Ikke «jukse». Kilde: Gøran Sørloth. Vis mer

Håkon Grøttland, seksjonsleder for trener- og spillerutvikling i NFF, synes spissprosjektet var en god start.

– Individuell oppfølging av spissene ble satt på dagsorden, men etter hvert erfarte vi at det måtte skje i klubbene og i hverdagen, sier Grøttland.

– Er det trist for norsk fotball at det ble lagt ned, slik prosjektlederen sier?

– Det er babyens hans. Han laget et eget spissprosjekt, og det var viktig. Men det er hverdagen som teller, den daglige treningen og det er der man må ha mer trykk. Det blir nesten ansvarsfraskrivelse om man skal sende spisser av gårde til egen spisstrening.

GJØR DET STORT I TYSKLAND: Erling Braut Haaland feirer ett av sine 17 mål på 18 kamper i Bundesliga. Foto: INA FASSBENDER / AFP

– Gøran Sørloth mener det er en skam at norsk fotball ikke har kommet lenger når det gjelder spisstrening.

– Det er akkurat den retningen vi jobber for, og har tatt steg på de siste årene. Det er flere idretter i idretten, og vi trenger trenere som er spesialister. Vi ønsker mer detaljkunnskap om ulike roller, men det er ikke et spiss-fenomen, for det samme gjelder for vinger og stoppere, sier Grøttland.

– Hvordan har Norge fått frem så gode spisser?

– Det er resultatet av at det er bedre trening der ute. Du blir god på det du øver på. Vi trener bedre. Og når en bryter en barriere, så er det flere som får troen.

Alf-Ingve Berntsen, som var trener for en ung Erling Braut Haaland i Bryne, forteller at det aldri var snakk om ren spiss-trening for unggutten.

Han mener dette har vært viktig for 20-åringen:

Derfor ble Braut Haaland så god: Haaland var spiss fra dag én. Han lærte å score mål.

Minst halvparten av treningene var spill. Han lærte seg rollen i kamp-lik trening.

Haaland har alltid møtt motstand. Han hadde det aldri for enkelt.

Haaland har trent mye uorganisert. Kilde: Alf-Ingve Berntsen, trener Vis mer

Ifølge Nils Johan Semb ble det etter diskusjoner bestemt at spiss-oppfølgingen heller skulle skje gjennom landslags- og klubbtrenere. Det var blant annet vanskelig å samle spissene til egne samlinger.

– I stedet for å sentralisere det i spesialprosjekter, er dette arbeid som må gjøres i hverdagen, i klubbene. Man må prøve å påvirke den veien. Som Gøran er inne på, er det veldig blandet hvor godt dette gjøres, sier Semb.

– Jeg har veldig tro på mer spesialisert rolletrening. Spisser er det første du tenker på – det å utvikle målscorere. Stopperrollen er også veldig spesiell, og hva med vingback-rollen der du skal forsvare deg godt, løpe opp og ned, slå gode innlegg og ha dribleferdigheter? Det er en veldig sammensatt rolle, sier han.

PS. «Semifinalen» mot Serbia ser du på TV 2 i kveld 20.45. Eller du kan følge VGTVs sending med Jamel Rake, Bernt Hulsker og Kjetil Rekdal.

Publisert: 08.10.20 kl. 11:11

Les også