Odd-bråket: Rossbach fratrer umiddelbart

Keepertrener Einar Rossbach er ferdig i Odd umiddelbart etter å ha gått hardt ut mot klubbens sportssjef Tore Andersen i et intervju.

Det melder klubben på sine nettsider. Til VG sier daglig leder Einar Håndlykken følgende:

– Einar fratrer fra og med i dag. Det har bakgrunn i uttalelsene fra forrige uke, opplyser Håndlykken.

– Ble det umulig for ham å fortsette å gå på jobb etter å ha gått ut mot sportssjefen?

– Einar skulle slutte til jul, uansett. Vi var allerede i gang med å finne hans erstatter. Da kom vi til at dette var den beste løsningen, svarer Odd-sjefen, som allerede i forrige uke beskrev klubbens keepertrener sitt utspill mot Tore Andersen som «godt over streken».

Rossbach hadde 50 prosent stilling ut året som keepertrener i eliteserieklubben der sønnen Sondre (24) er førstevalg. Håndlykken vil ikke svare på om Rossbach senior får med seg lønn ut året som en del av avtalen.

– Vil dette si at det ikke er takhøyde i Odd for å fronte meningen sin utad?

– Jo, det er takhøyde. Men det er samtidig en grense. Det utspillet var over grensen, og det har jeg sagt før. Da ble dette løsningen, fastholder Håndlykken.

Han sier sønnen Sondre ikke har vært involvert på noe vis i arbeidet med å løse saken mellom keepertreneren og den mangeårige sportssjefen.

Håndlykken føler seg trygg på at Sondre Rossbach fortsatt vil levere i Odd-målet, også etter at konflikten mellom faren og sportssjefen ender med at Rossbach senior ikke lenger vil være trener.

– Ja, det tror jeg, svarer den daglige lederen om keeperen som nå er på landslagssamling .

Odd jobber nå med å få inn ny keepertrener. Terje Abrahamsen har bekreftet overfor TA at han har vært i samtaler med klubben om den stillingen.

Einar Rossbach har ikke besvart VGs henvendelser mandag ettermiddag.

