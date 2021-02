NEDTUR: Jens Petter Hauge fikk nylig den skuffende beskjeden om at han ikke får spille Europa League for Milan denne våren. Foto: Spada / LaPresse

Derfor ble Hauge vraket av AC Milan

Jens Petter Hauge (21) nektes tilgang til sin foretrukne lekegrind. Men til tross for utelatelsen fra Europa League-troppen, har ikke AC Milan mistet troen på sin norske sommersignering.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre mål og én målgivende pasning var fasiten for Hauge på bare 280 minutters spilletid i Europa League for Milan denne høsten.

Likevel får han ikke være med på eventyret videre. AC Milan bekrefter til VG det italienske medier har rapportert de siste dagene: Hauge nådde ikke opp da storklubben skulle registrere troppen til vårens Europa League-kamper.

– Det har ingenting å gjøre med at vi er misfornøyd med Jens. Vi er storfornøyd med ham, sier en høytstående Milan-kilde til VG.

Dette er Milans tropp A-listen: Keepere: Tatarusanu, A. Donnarumma. Forsvar: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori, Romagnoli. Midtbane: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, Calhanoglu. Angrep: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic. B-listen: G. Donnarumma, Gabbia, Maldini. Vis mer

Milan møter Røde Stjerne i 16-delsfinalen av turneringen 18.- og 25. februar.

Klubber kan registrere maks 17 spillere i troppen som ikke er oppfostret i Italia. Man kan i tillegg registrere et ubegrenset antall spillere på B-listen, men disse må være oppfostret nasjonalt og født etter 1. januar 1999. Derfor fikk 19-åringen Daniele Maldini plass.

Konkurransen ble tøffere for Hauge etter overgangsvinduet i januar: AC Milan kvittet seg med tre spillere, men én av dem (Andrea Conti) gikk på den hjemlige kvoten, mens de tre som kom inn, alle er utenlandske: Fikayo Tomori, Soualiho Meïté og Mario Mandžukić.

Slik VG forstår det, var 16 utenlandske spillere klare før Milan måtte gjøre et valg mellom de to siste: Den franske midtbanespilleren Meité og den norske angrepsspilleren Hauge.

Hauge-agent Atta Aneke gjester VGTV-programmet Silly Season og forteller blant annet hva som skjedde bak kulissene da nordmannen ble Milan-spiller:

Valget falt på Meité. Grunnene skal være at trener Stefano Pioli ser på franskmannen som en mer anvendelig spiller som kan bekle flere posisjoner på midtbanen, mens Hauge kun er forbeholdt venstrekanten. Der har Milan to alternativer foran ham i køen: Rafael Leão og Ante Rebic.

Det ble også vurdert om man kunne utelatt en av forsvarsspillerne, får VG opplyst, men dette skal ikke ha vært aktuelt, blant annet fordi ingen av de registrerte har vært smittet av coronaviruset, og at dette er en risiko som må med i regnestykket.

– Slik jeg kjenner Jens Petter, takler han dette profesjonelt. Han har tidligere kjempet om spilletid og vet hvor fort det kan snu. Sterk konkurranse i troppen var han innforstått med da han signerte kontrakten. Jens Petter har verken mistet troen på seg selv eller motet på banen, sier pappa Jan Ingvald Hauge til VG og fortsetter:

– AC Milan benytter kantspillere på en annen måte enn Jens Petter er vant med fra Bodø/Glimt. Han jobber med å tilpasse seg spillemønster og lagkamerater. Jens Petter har en tålmodig tilnærming og vet han blir sterkere for hver dag. Jeg er ikke bekymret.

les også Derfor har Hauge blitt en Milan-suksess over natten

Så kan man spørre seg: Dersom Hauge ikke når opp i Milans tropp til Europa League, og at Serie A blir hans eneste kamparena de neste månedene, burde han ikke da blitt lånt ut av klubben for å få mer spilletid?

Italienske medier har hevdet at både Southampton og Bayer Leverkusen skal ha vært ute etter å låne Hauge.

Men ifølge VGs opplysninger har ikke Milan mottatt noen bud på nordmannen.

– Det er fordi han ikke er på markedet. Hvis vi hadde vært åpne for å låne ham ut, ville klubbene stått i kø, sier en klubbkilde, som understreker at Milan ønsker å ha Hauge i troppen for å skolere ham ytterligere taktisk og fysisk.

Neste Milan-kamp er hjemme mot Crotone i Serie A på søndag.