ALVOR: Ole Gunnar Solskjær har både måtte takle spørsmål om det brutale tapet for Sheffield United hjemme, som kanskje ødela tittelsjansene i ligaen - men også rasehetsen hans spillere opplever. Foto: TIM KEETON / X01348

Solskjær ut mot hetsen av United-spillere - vil fjerne nettroll fra sosiale medier

Gjentakende rasistiske meldinger til mørkhudede Manchester United-spillere får Ole Gunnar Solskjær (49) til å reagere. Nå vil United-manageren se handling.

Publisert: Nå nettopp

Premier League-klubben har fått merke hvor raskt lynnet hos fotballtilhengere endres i takt med resultatene og prestasjonene til enkeltspillerne og laget.

Etter en sterk start på 2021-sesongen har Manchester United kun tatt ett poeng på de siste to kampene, og forrige ukes tap mot Sheffield United var for tungt å takle for enkelte fotballtilhengere. Axel Tuanzebe og Anthony Martial fortalte begge om flust av «stygge» meldinger tilsendt etter kampen.

Også stjernespiller Marcus Rashford har opplevd dette etter sportslige nedturer.

Klubben måtte på ny bruke sine informasjonskanaler til å spre budskapet om sin nulltoleranse for rasehets, og på pressekonferansen foran tirsdagens kamp mot Southampton fikk manager Ole Gunnar Solskjær spørsmål om temaet.

les også Solskjær holdt rasisme-møte med United-spillerne

Nordmannen mener selskapene som drifter de sosiale mediene må ta affære.

– Vi vet at man skal ha ytringsfrihet, men her krysser man en grense. Du synes synd på dem (nett-trollene journ.anm). Vi må hjelpe dem. Og for å hjelpe dem må du fjerne muligheten deres til å ytre seg slik, spesielt når de er anonyme, sa 49-åringen.

Solskjær fortsatte med å forsikre at klubben vil gjøre det de kan for å få bukt med «den uakseptable oppførselen», og at de vil ha et samarbeid med myndighetene for å forhindre dette gjentakende problemet.

Høsten 2019 var problemet like stort, da også på tribunene. Dette sa tidligere landslagskollega, Kjetil Rekdal, den gang.

– Det er ikke bare snakk om fotballen og fotballspillere, selv om det selvfølgelig får oppmerksomhet. Det skjer i hele samfunnet, og det må stoppes. Vi kan ikke gjøre så mye med hva som skjer i sosiale medier. De må være sterkere for å kunne stoppe det.

Fotballen har måttet vie tid til kampanjer mot rasehets mange ganger denne sesongen, og klubbene frustreres av hendelsene. West Bromwich-spillere har nylig vært utsatt, og manager Sam Allardyce sier seg enig med Solskjær i å ville se handling - men er bekymret for om samfunnet kan ta hånd om trøbbelet.

– Vi har rapportert hendelser til myndighetene. Det er alltid et stort spørsmål om vi som klubb kan gjøre, men hva vil så skje etterpå? Politiet har sitt å stri med gjennom denne pandemien. Vi gjør naturligvis det vi kan. Alle i fotballen, og ingen svarte mennesker i dette landet skal måtte oppleve slik hets på sosiale medier, sa veteranen i et intervju med Sky Sports.

PS: Manchester United tar imot Southampton på Old Trafford tirsdag kveld klokken 21:15. Kampen sendes på TV 2 Sport Premium.

Klokken 19:00 kan Ødegaard få sin debut fra start for Arsenal, etter noen minutter som innbytter for mot Manchester United, lørdag.