Inter og Atlético Madrid trekker seg fra Super League

Åtte av tolv lag har nå trukket seg fra Super League-samarbeidet. Juventus-presidenten ser mørkt på prosjektets videre gjennomføring.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Nå nettopp

Ved lunsjtider onsdag bekreftet både Atlético Madrid og Inter med korte mellomrom at begge klubbene velger å trekke seg fra Super League-prosjektet.

– Vi er forpliktet til å gi fans den beste fotballopplevelsen. Innovasjon og inkludering har vært en del av vårt DNA siden etableringen. Vårt engasjement med alle våre medlemmer for å forbedre fotballindustrien vil aldri endre seg, skriver Inter i pressemeldingen.

Atlético skriver at spillergruppen og trenerne i klubben skal ha uttrykt at de er tilfreds med klubbens avgjørelse om å trekke seg «fordi sportslige meritter skal gå foran alle andre kriterier».

– For klubben er enighetene mellom alle gruppene som er en del av den rødhvite-familien essensielt, spesielt våre fans, heter det i Atléticos pressemelding.

Tirsdag kveld startet et skred av klubber som trakk seg fra Super League-samarbeidet da samtlige av de seks engelske klubbene trakk seg gjennom kvelden.

Det skjedde etter at blant annet Chelsea-fansen protesterte voldsomt utenfor Stamford Bridge før London-klubbens møte med Brighton:

Juventus-president Andrea Agnelli uttalte i et intervju med Reuters etter at den engelske exiten at han så på det som vanskelig å gjennomføre prosjektet nå.

– Jeg er fremdeles overbevist om idéen i det prosjektet, sier Agnelli til Reuters og hevder det ville blitt laget den beste turneringen i verden.

– Men jeg må innrømme… Jeg mener, jeg tror ikke det prosjektet fremdeles er oppe og går, avslutter han.