DUO: Stefano Vecchia (t.v) blir en svært sentral brikke i Åge Hareides (t.h) forsøk på å bygge et angrepsvillig Rosenborg-lag denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg-stjernens brutale møte med Manchester United: − F*ck off

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs nye stjernekjøp Stefano Vecchia (26) var svært lovende som barn, men har siden vært gjennom mye før inntoget i norsk fotball.

Han er trener Åge Hareides første «tunge» signering siden veteranen tok over som sjef for Norges største fotballklubb 1. september i fjor.

Svenske Stefano Vecchia gjorde 19 målpoeng for Sirius i Allsvenskan i fjor, og den driblesterke vingen ble lenge sett på som et av de største talentene i verden i sin årsklasse.

Bestefaren spilte for Inter Milan, og de italienske anene er speilet i klesstil og fakter. Med et smil møter 26-åringen VG foran sesongstarten i Norge.

– Det skal bli fint at det starter snart, for da kan jeg spille fotball og ha fokuset der, sier Vecchia, som er klar over at han så langt har fått mest oppmerksomhet for utenomsportslige ferdigheter og saker i pressen.

Den svenske Eurosport-eksperten Joachim Jonsson har hevdet han er en spiller som scorer mest mot svake lag, hans artistkarriere innen musikken er omtalt flere ganger, og bekreftelsen på at han var klar for Rosenborg kom gjennom at han ble observert på dating-appen Tinder:

– Første måneden handlet hvert intervju om Tinder, forteller svensken, og svarer samtidig på Jonsson-utspillet:

– Men er det sant? Jeg syntes ikke det. Jeg scoret mot Malmö, Elfsborg og Norrköping. Jeg trodde det var topplag. Han må lese seg opp.

Iskalde Manchester United

Som barne- og ungdomsspiller fikk han grunnet talentet reise rundt og trene med verdensklubber av største størrelse, men det var ikke like enkelt hver gang.

– Jeg husker at da jeg var på klubbesøk i Inter, var alle veldig velkomne. Jeg møtte alle A-lagsspillerne og det var en varm stemning, men da jeg var i Manchester United var «F*ck off» det eneste jeg fikk høre fra medspillere. Det var tydelig at den svensken som kom ikke skulle bli spilt ballen til.

– Jasså?

– De ville ikke gi meg ballen. Så jeg måtte ta den fra spillerne selv og drible og vise meg frem. Man merket at den britiske kulturen var kaldere. Sånn at «man ikke skulle komme og tro man var noe».

– Var det f*ck off her i Trondheim?

– Nei, her var de veldig velkomne. Det var varmt, men kaldt på en annen måte, svarer svensken etter et latterutbrudd sammen med mediesjef i klubben Jørgen Stenseth som skjønner han sikter til det sure trønderske vinterværet.

– Det er et helvete

Men kuldegrader og vind kan ikke måle seg med skadeperiodene han har vært gjennom i karrieren. Siden han signerte for Brommapojkarna allerede som syvåring har kneet på ulike tidspunkt trøblet det til og stoppet overganger til storklubbene han har besøkt.

– Det er et helvete å være skadet fotballspiller. Tankesettet mitt har endret seg gjennom de periodene hvor jeg har vært langt nede. Nå lar jeg meg ikke lengre påvirke så mye av dårlige kamper og treninger, for jeg vet alternativet til ikke å kunne være på banen er så mye verre.

Vecchia har sett frisk ut for Rosenborg i treningskampene. Onsdag viste han seg frem på Lerkendal stadion med mål og målgivende i 3–0-seieren over Kristiansund, og blir definitivt å se i startoppstillingen til serieåpningen mot Vålerenga 9. mai.

– Vi må stabilisere en vestreside som gir plass til å få Vecchia rettvendt. Der er han god og vil gi oss en del målpoeng, sier Åge Hareide.