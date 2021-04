Trenerne og lederen Strømsgodset må ha i kikkerten

Strømsgodset står ved et veiskille. Uten en sportssjef. Uten en hovedtrener.

Fire personer peker seg ut som aktuelle for rollene. Å treffe på ansettelsen av ny sportssjef og hovedtrener blir helt avgjørende for klubbens fremtid.

Av Haakon Lunov

Etter seriemesterskapet i 2013 har klubben forsøkt flere ulike varianter på å gjenskape dette. Ting har vært preget av mangel på stabilitet og en tydelig identitet på hva klubben skal være.