PÅ FLYTTEFOT: Lars Bohinen er i gang med Sarpsborg-jobben. Søndag kveld venter Brann. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Bohinen om Sarpsborg-starten: − Oppleves veldig ekstremt

Den nye Sarpsborg 08-treneren Lars Bohinen (51) har gått fra å være rastløs til å ha mer enn nok å gjøre.

Publisert: Nå nettopp

– Det oppleves veldig ekstremt de første dagene med masse nye ansikt og navn. Det gjelder å få sagt og gjort de rette tingene, og sette rutiner på hvordan jeg vil ha det, sier Bohinen til VG.

Forrige søndag ble han ansatt som Sarpsborg 08-trener ut sesongen. Han har vært uten trenerjobb siden avtalen i Aalesund ble avsluttet i fjor sommer etter ti tap på 15 kamper i Eliteserien.

– De siste tre-fire månedene har jeg vært rastløs. Å få en pause var ålreit etter åtte travle år, men den ble lengre enn jeg hadde sett for meg, sier Bohinen.

– Du har hatt tid til å reflektere etter Aalesund-avgangen. Hva har du lært?

– Du får tid til å reflektere og tenke deg om. Det vil ligge en god del læring i det, uten at jeg vil gå så konkret inn på det. Du er nødt til å være selvkritisk når du skal tenke over hvorfor ting som gikk som det gikk.

Bohinen tar over Østfolds beste fotballag etter Mikael Stahre som dro til IFK Göteborg. De første fire kampene har gitt fem poeng. Bohinens ilddåp blir hjemme mot Brann i kveld.

NEDTUR: Lars Bohinen og Aalesund var overlegne i OBOS-ligaen, men i Eliteserien gikk det skeis. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Du har kontrakt kun ut året. Hvordan påvirker det måten du vil jobbe på?

– Utgangspunktet er at jeg jobber som at jeg skal være i klubben i tre år for eksempel. Jeg gjør det ikke på noen annen måte nå enn ellers. Men jeg og klubben hadde kort tid til å bli kjent med hverandre så vi fant begge ut at det var fornuftig å skrive en slik kontrakt nå, så får vi se når vi blir bedre kjent på veien.

Bohinen har brukt trebackslinje i Sandefjord og Aalesund. Det vil han trolig fortsette med i Sarpsborg.

– I utgangspunktet er jeg fri til å gjøre hva jeg vil, men for meg er det hensiktsmessig å fortsette med det man har holdt på med her (3-4-3). Det er ganske solid det som er blitt levert, særlig defensivt. Det er en god grunnmur, så må vi jobbe fremover.

– Hvordan skal Sarpsborg bli bedre fremover?

– Vi må flytte fokus på det også. Uten å miste soliditeten defensivt. Man vil ikke se et lag som viser et helt annet ansikt, men vi vil se et lag i starten som prøver å komme seg mer frem og være litt mer aggressive i det høye presset.

Mens Sandefjord og Aalesund tradisjonelt sett har vært klubber som rykker litt opp og ned fra Eliteserien, har Sarpsborg etablert seg på øverste nivå.

– Det synes jeg er kjempespennende. Jeg må innrømme at jeg har tenkt at det er krevende å trene et lag som pleier å variere mellom OBOS-ligaen og Eliteserien. Det blir et steg opp på mange områder, sier Bohinen og legger til at han synes både Aalesund og Sandefjord får mye ut av ressursene sine.

