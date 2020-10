HET: Amahl Pellegrino kan forlate Kristiansund inne kort tid. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Tyrkisk kamp om Pellegrino - målmaskinen sa nei til Süper Lig-klubb

Amahl Pellegrino (30) avslo sist uke en overgang til tyrkiske Gazisehir Gaziantep i samråd med Kristiansund. Allerede i dag kan rivalen Denizlispor forsøke å kapre Eliteseriens toppscorer, får VG opplyst.

– Nesten hele ligaen har tatt kontakt. Det var vært masse interesse fra ganske mange land, men kun Gazisehir Gaziantep som har lagt inn konkret bud. Jeg er veldig i tenkeboksen, sier Pellegrino til VG og forklarer det blant annet med stor trivsel i Kristiansund.

– Vi ligger veldig godt an for tiden. Så troner jeg øverst på toppscorerlisten. Jeg har ikke hastverk med mindre det kommer noe som er altfor godt til å si nei til.

Det kan skje om kort tid. For VG kjenner til at Denizlispor vurderer å sende et formelt bud til sportslig leder Kenneth Leren i dag, torsdag.

– Jeg kan bekrefte at vi avslo et bud i samråd med spilleren og hans agent. Men jeg skal ikke utelukke at noe kan skje ganske kjapt. Jeg vil tro at det er klubber som vurderer å komme med bud før vinduet stenger. Det kan skje ting fort her. Jeg snakker daglig med ulike aktører, forteller KBK-sjefen til VG.

– Vil ut av Norge

RBK-trener Åge Hareide uttalte onsdag at trønderne er på spissjakt. Hvis Rosenborg ser mot Pellegrino, kan de kikke videre. For Pellegrino forteller at det kun er utlandet som er interessant for ham når han og familien skal flytte på seg.

– Nei, svarer 30-åringen på om RBK ville vært aktuelt.

– Jeg vil ut av Norge. Så det blir enten i dette vinduet eller i januar. Det viktigste for meg er at det er et trygt og godt sted for meg og min familie. Jeg har en datter på ett år og en frue som skal være med.

Angriperen fra Drammen har scoret vanvittige 19 mål på 18 kamper eliteseriekamper for Kristiansund denne sesongen (16 fra start). Nærmest er Bodø/Glimt-duoen Jens Petter Hauge og Phillip Zinckernagel som begge har 14 nettkjenninger. Pellegrino beskriver sesongen slik:

– Fantastisk. Det er deilig å være så solid over 18 kamper for min egen del og få vist at høsten i fjor ikke skyldtes tilfeldigheter med tanke på at det er først de to siste sesongene jeg har fått vist meg frem ordentlig på mitt øverste nivå.

Pellegrino har kontrakt med KBK ut 2021 og må derfor kjøpes fri. Han representeres av Atta Aneke.

Vil vurdere bud

Pellegrinos glitrende spill har naturlig nok tiltrukket interesse fra utenlandske klubber. Trolig får 30-åringen selv muligheten til å bestemme om han vil flytte på seg før overgangsvinduet stenger førstkommende mandag eller ikke.

– Vi er egentlig av litt av samme oppfatning som Amahl selv. Vi har Eliteseriens toppscorer. Han har vært fantastisk for oss i 14 måneder. Han har ett mål i snitt for hver kamp han har spilt. Det er en veldig verdifull spiller for oss. Samtidig ser vi at han nærmer seg slutten av karrieren. Han er 30 år. Så vi forstår at han vil ha et ønske om å gå ut hvis han får et lukrativt tilbud, forteller Leren.

– Vi har sagt til Amahl og hans agent at vi vil vurdere alle bud som kommer. Så må vi vurdere om de budene matcher vår verdsettelse av spilleren. Det er en bred vurdering som vi som klubb må ta. Vi må involvere trenereapparatet og klubbens styre, forklarer KBK-lederen.

– Er dere selv i gang med å kartlegge en eventuell erstatter for Pellegrino?

– Ja, det driver vi og kartlegger. Men jo nærmere 5. oktober vi kommer, desto vanskeligere blir det å få på plass en erstatter. Hvis noe skal skje, vil det være mest hensiktsmessig for oss at det skjer ganske kjapt – slik at vi har tilstrekkelig tid til å hente en erstatter, sier Leren.

Kristiansund ligger på 6. plass i Eliteserien. Med 11 runder igjen har trener Christian Michelsens menn bare fire poeng opp til RBK på 2. plass. Søndag reiser KBK til Ålesund for møtet med AaFK. Spørsmålet er om det blir med eller uten Eliteseriens toppscorer på laget.

KBK-SJEF: Kenneth Leren er sportslig leder i Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

