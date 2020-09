NYE FJES: Celin Bizet Ildhusøy (t.v.) og Julie Blakstad (t.h.) er for første gang med på A-landslaget denne uken. Foto: Jostein Magnussen

Celin (18) og Julie (19) er landslagsfremtiden

LILLESTRØM (VG) De er bare 18 og 19 år gamle, men landslagssjef Martin Sjögren setter allerede merkelappen «moderne spillere» på Celin Bizet Ildhusøy og Julie Blakstad.

Vålerenga-spilleren Ildhusøy og Rosenborg-spissen Blakstad er på sin første samling med A-landslaget, og de er overhodet ikke preget av alvoret. Det har vi sett vi som har fulgt treningene på Lillestrøm den siste uken.

2001-modellene representerer noe nytt, konstaterer landslagssjefen.

– De har en annen profil enn spillerne som kom tidligere. Disse er mer moderne. De har en funksjonell teknikk, god fysikk og forståelse for spillet. De er unge og må ha mer erfaring og være med oftere i denne sammenheng, men dette er veldig spennende for fremtiden, sier Martin Sjögren til VG.

Før møtet med Wales tirsdag hadde landslagsledelsen også kalt inn 18-årige Emilie Bragstad (Rosenborg), men hun måtte melde forfall.

– Ser lovende ut

– Emilie er også en spiller som er veldig spennende. Ser man på tilbudet av unge spillere i Norge så ser det ganske lovende ut. Vi hadde det femte yngste landslaget i VM og vi har en aldersstruktur som blir bedre dersom vi tar oss til et nytt mesterskap.

Så hva kjennetegner de to som har fått prøve seg på landslaget denne uken? Her er sjefens vurderinger.

les også Sjögren om Herlovsen: – Håper hun finner motivasjon igjen

Celin Bizet Ildhusøy, ett mål på 13 kamper for Vålerenga i Toppserien i år:

– Hun har gjort et veldig godt inntrykk. Hennes kjennetegn er jo angrepsspillet. Hun er god teknisk én mot én og så har hun tatt store steg det siste året når det kommer til å være en del av et lag. Det handler om relasjoner og forståelsen for helheten. Hun skal fortsette å utvikle spissegenskapene så skal hun fylle på med basiskunnskap og få mer forståelse for betydningen av forsvarsspillet.

Julie Blakstad, seks mål på 12 kamper for Rosenborg i Toppserien i år:

– Hun har vært et veldig stort talent, og nå har hun tatt et steg til. Julie har vært aktuell for oss tidligere og har vært nærmest i uttaket. Hun har hatt en veldig god sesong og viser en modenhet i sitt spill. Fysisk ligger hun langt fremme og så har hun bra spillforståelse. Det er alle viktige parametre når du skal gå fra talent til seniorspiller. Det skader heller ikke at hun er venstrebent, fastslår Sjögren.

Landslagsveteran og kaptein Maren Mjelde (30) synes «de nye» tar nivået uforskammet fort.

– Dette er en veldig teknisk generasjon. De holder et veldig bra nivå til å være så unge og så kommer de inn i det fort - og det er jo det vi trenger. De ny som kommer inn må ta nivået kjappest mulig. Vi, som er etablert på landslaget, er avhengig av at det kommer inn spillere som kan utfordre og presse oss som allerede er her, at vi tar nye steg når vi er på trening, sier Chelsea-proffen.

