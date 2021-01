PRESSET: Frank Lampard. Foto: Darren Walsh / Chelsea FC

Lampard om presset: − Jeg er ikke dum. Jeg vet vi trenger resultater

Forventningene til Frank Lampard og hans Chelsea er høye. Spesielt med tanke på signeringene de gjorde i sommer. Men klubblegenden lar seg ikke affisere.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tar det. Det gjør meg ingenting. Det er sånn jeg her. Kanskje kona mi kan fortelle deg mer om hvordan jeg reagerer på press enn det jeg kan, sier Frank Lampard på sin pressekonferanse før søndagens storkamp mot Manchester City.

Chelsea-legenden Lampards første sesong i Chelsea ble en suksess. Klubben var under overgangsnekt og kunne ikke signere spillere. Lampard hentet mange unggutter på laget og sikret en topp fire-plassering som ga Champions League-spill denne sesongen.

– Jeg er ikke dum

Sommeren brukte han på å forsterke laget, og hentet store navn: Målmaskinen Timo Werner, stortalentet Kai Havertz, playmakeren Hakim Ziyech, veteranen Thiago Silva og målvakten Edouard Mendy.

Men spesielt de to førstnevnte har skuffet, og selv om Chelsea gjorde rent bord i Champions League-gruppespillet, har det lugget i Premier League. Det har - som vanlig - ført til spekulasjoner.

– Den første som legger press på meg, er meg. Jeg gjør det hele tiden, på godt og på vondt. Jeg nyter presset. Om jeg ikke gjorde det, hadde jeg aldri blitt manager. Eller så hadde jeg bare gitt meg, og det er noe jeg aldri i verden kommer til å gjøre, sier Lampard.

– Det får meg til å fokusere. Du lærer mer av tap og tøffe tider, sier Lampard.

HAR SLITT: Kai Havertz og Timo Werner. Foto: Toby Melville / Pool Reuters

Han er vant med press. Han var blant sin generasjons beste midtbanespillere, er en Chelsea-legende og har over 100 landskamper for det engelske landslaget. Men presset er annerledes som manager, sier han.

– Det var noe jeg måtte håndtere så fort jeg ble manager. Du må ta mer press - fra alle kanter. Og sånn skal det være, sier Lampard, og understreker:

– Jeg er ikke dum. Jeg vet at vi trenger resultater.

VGs tips: Opptur for Lampard

Da vi først publiserte dette tipset argumenterte vi for hvorfor vi tror på Manchester City-seier. Så kom Pep Guardiolas pressekonferanse der han fortalte at fem av hans spillere har testet positivt og dermed er uaktuelle til kampen. Kyle Walker og Gabriel Jesus er fra før kjent, men hvem de tre nye er, vites ikke. Guardiola beskriver dem som "viktige spillere".

Den siste smitteoppdateringen forandrer mye, og gir kanskje Chelsea favorittstempelet. Chelsea er riktignok inne i en lei periode, og har bare vunnet én av sine siste seks kamper i alle turneringer. Før det, kom trepoengerne som perler på en snor. Tap for Everton, Wolves, Arsenal og uavgjort mot Aston Villa har vært tøffe resultat å svelge for hovedstadsklubben, men de tar i hvert fall med seg strålende 4-3-1 på hjemmebane til denne kampen. Men det er et City-lag som, coronasmitte til tross, er i dytten. Nå har smitteutbruddet gjort at de ikke har spilt kamp siden andre juledag.

Men formen har vært god, og et par svake uavgjortkamper til tross, forrige tap kom 21. november. Samtidig som Chelsea har gode tall på hjemmebane, har City gode tall å vise til når de spiller på fremmed gress: 3-3-1. Dette kan fort bli en jevn kamp, i hvert fall nå som City mangler flere spillere og ikke har fått noen ideell oppladning til kampen.

Chelsea får en ypperlig mulighet til å snu den vonde trenden, og kanskje hjelper deres gode hjemmeform. Derfor snur vi på tipset vårt - og prøver hjemmeseier til Chelsea.

Spillestopp er klokken 17.25, og kampen vises på TV 2 Sport Premium.