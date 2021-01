CITY-LEGENDE: Colin Bell fotografert i 1967. Foto: Pa Photos / PA Wire

City skal hylle sin døde legende på Old Trafford

En av tidenes Manchester City-helter blir hyllet på rivalen Manchester Uniteds hjemmebane onsdag kveld.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

City-spillerne kommer til å løpe ut til ligacup-kampen mot United på Old Trafford ikledd retro-drakter med Colin Bells draktnummer åtte på ryggene sine, melder Manchester Evening News.

Colin Bell huskes godt av de som så NRKs tippekamper på 1970-tallet. Han døde tirsdag, 74 år gammel.

– Han er allment betraktet som den beste City-spilleren i sin generasjon, skriver klubben om midtbanespilleren som i årene 1966 til 1979 spilte 492 kamper for Manchester City og scoret 152 mål. Han spilte også 48 landskamper for England.

les også Maktdemonstrasjon fra City: Kontret Chelsea i senk

Colin Bell vant både ligaen, FA-cupen, ligacupen og cupvinnercupen med Manchester City.

Mike Summerbee, som spilte sammen med Bell, uttrykte seg slik da han skulle forklare for dagens City-supportere om Bells betydning:

– Kevin De Bruyne minner meg veldig om Colin både som spiller og som personlighet. Colin var en flott fyr, og det virket nesten som han ikke var klar over hvor god han var, sa han.

Også Bell var kjent for sine pasninger og sin utholdenhet, men han var også en hyppig målscorer.

les også Guardiola: Fem City-spillere corona-smittet

– Bell sto fram i en gullalder ikke bare for City, men for Manchester-fotballen som helhet, med to fantastiske klubber som gjorde Manchester til fotballens midtpunkt i denne perioden, fastslår Manchester Evening News.

Her kan du spille Eurojackpot. Nå er det 753 millioner i potten.

Ifølge avisen skal Colin Bell både hylles før onsdagens kamp på Old Trafford og til hjemmekampen mot Birmingham til helgen - selv om Manchester City ikke lenger spiller på Maine Road, som de gjorde i Colin Bells tid.

– Colin Bell vil alltid bli husket som en av Manchester Citys største spillere, sier styrelederen Khaldoon Al Mubarak.

VG-tips: Man.Utd.-seier

Ligacupsemifinale og nytt av året er at det spilles kun denne ene kampen. Derfor er det grunn til å tro at begge lag stiller med alle sine beste tilgjengelige.

Bortimot alt stemte for Manchester City i søndagens 3-1-borteseier over et merkelig passivt Chelsea-lag. Manchester United kommer også fra en ligaseier med 2-1 hjemme over Aston Villa.

Det er hjemmelaget som har kortest fraværsliste med Victor Lindelöf (f) tvilsom og Edinson Cavani (a) utestengt. Bortelaget har kun én keeper tilgjengelig i Zack Steffen ettersom både Ederson og Scott Carson har testet positivt for coronaviruset. I tillegg er rundt seks mann sannsynligvis ute av spill.

Man.Utd. ligger best an på tabellen, og de har to dager mer hviletid. Nå får vi se hva slags startlag gjestene stiller med. Men slik oddsen er satt er et hjemmespill mest nærliggende.

Oddsen er 3,35, spillestopp er kl. 20.40 og V4 viser kampen.