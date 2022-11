Tottenham-spillere fikk forstyrret nattesøvnen foran Marseille-møtet i mesterligaen.

«Skitten triks» mot Tottenham-stjernene

Harry Kane og resten av Tottenham-laget skal ha blitt vekket to ganger av fyrverkeri utenfor hotellet natten før det avgjørende mesterligamøtet med Marseille.

NTB

Det er Sky Sports som melder om episodene utenfor det engelske storlagets hotell i Marseille natt til tirsdag. Både klokken 01.30 og 04.30 lyste to lengre serier med fyrverkeri opp himmelen, ifølge den britiske TV-kanalen.

Flere Tottenham-spillere skal ha blitt vekket av støyen og fått oppladningen til tirsdagens mesterligakamp påvirket.

Sky Sports har også videobilder av fyrverkeriet.

Tottenham topper mesterligaens gruppe D foran den siste kamprunden, men kan ende opp med å bli slått ut dersom det blir tap i Frankrike. Da vil bunnplasserte Marseille ta seg forbi London-klubben.

En Twitter-video viser det som skal være fyrverkeriet i den franske havnebyen:

De to andre lagene i gruppen, Sporting Lisboa og Eintracht Frankfurt, er begge kun poenget bak Tottenham. De kan også skape trøbbel for Harry Kane og lagkameratene.

Tottenham-spillerne må i tillegg løse tirsdagens oppgave uten manager Antonio Conte på sidelinjen. Han er suspendert etter å ha pådratt seg rødt kort på tampen av forrige ukes dramatiske møte med Sporting Lisboa.

Da kokte det over for italieneren etter at Tottenham fikk annullert en sen scoring signert Harry Kane.