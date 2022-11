UTE: Sjakhtar Donetsk og kaptein Taras Stepanenko må nøye seg med Europa League-sluttspill.

Sjakhtar Donetsk ute av Champions League: Real Madrid gruppevinnere

(Sjakhtar Donetsk - Leipzig 0–4), (Real Madrid - Celtic 5–1) Ukrainerne hadde muligheten til å ta seg til åttedelsfinale i Champions League, men RB Leipzig ble for sterke.

På «hjemmebane» i Warszawa hadde ukrainerne alt i sine egne hender, og kunne med seier tatt seg videre til sluttspillet i Champions League. På grunn av Russlands invasjon av Ukraina, spiller Sjakhtar hjemmekampene sine i Polen.

Vertene kom aldri opp på Leipzigs nivå, og det tyske laget hadde full kontroll da Sjakhtar ble slått 3–0.

Christopher Nkunku, André Silva, Dominik Szoboszlai og Dani Olmo scoret målene for Leipzig, som med det fullfører som nummer to i gruppe F. Sammen med Real Madrid er tyskerne klare for åttedelsfinalene som spilles til våren.

Dermed blir det Europa League-sluttspill på ukrainerne i stedet, ettersom Shakhtar endte som nummer tre i gruppen.

De regjerende Champions League-mesterne Real Madrid hadde allerede sikret avansement i forkant av den siste kampen i gruppespillet, men fullførte som vinner av gruppe F etter en maktdemonsrasjon mot Celtic.

Etter to VAR-sjekker, fikk hjemmelaget to straffespark i første omgang. Både Luka Modric og Rodrygo sendte keeper feil vel, og Real Madrid ledet 2–0 til pause.

Etter hvilen fortsatte vertene i samme spor, og ga seg ikke før laget hadde scoret hele fem mål. Både Marco Asensio, Vinicius Júnior og Federico Valverde havnet på scoringslista, og sikret gruppeseier for Real Madrid med 13 poeng totalt.

GRUPPEVINNERE: Federico valverde satte inn Real Madrids femte scoring mot Celtic. De regjerende Champions League-mesterne havnet øverst i gruppe F.

Celtics Jota vartet opp med en frisparkperle som trøstemål i sluttminuttene, og det endte 5–1 til spanjolene.

Leipzig endte opp med 12 poeng, mens Sjakhtar og Celtic til slutt sto med henholdsvis seks og to poeng i gruppen.