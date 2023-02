Yves Bissouma vil være ute i lenger tid etter at han må operere sin venstre ankel.

Bissouma skal opereres – Conte tilbake på treningsfeltet

Tottenhams midtbanespiller Yves Bissouma (26) skal opereres.

Det bekrefter Tottenham på sin nettside.

Bissouma skal opereres fredag grunnet et brudd i den venstre ankelen.

Klubben kan ikke bekrefte hvor lenge 26-åringen vil være ute med skade, men at han vil starte rehabiliterende arbeid med det medisinske støtteapparatet så fort som mulig.

Torsdag kunne klubbens assistenttrener Cristian Stellini bekrefte at hovedtrener Antonio Conte var tilbake på treningsfeltet etter operasjonen, men at italieneren ikke vil lede laget enda.

– Antonio er tilbake, og vi gledet oss over å ha ham tilbake igjen. Han har vært med på banen med oss, men han må ta det rolig en stund en framover. Det var gøy å se ham her igjen med energi. Han brukte tid på å gi alle sammen en klem. Vi er så glad over å ha han tilbake, sa Stellini.

Det ble samme dag bekreftet at klubbkaptein Hugo Lloris vil være ute i opp mot sju uker etter å ha pådratt seg en kneskade.