SCORET: Kingsley Coman etter nettkjenningen mot PSG i Paris tirsdag kveld.

Coman briljerte for Bayern München: Smell for Messi og PSG

(Paris Saint-Germain–Bayern München 0–1, AC Milan–Tottenham 1–0) Kingsley Coman herjet mot gamleklubben i Champions League. PSG fikk to mål annullert for offside.

Det var en kamp mellom to giganter i europeisk fotball om en plass i kvartfinalen i Champions League. PSG jakter revansj etter at Bayern München slo dem i finalen for tre år siden.

Men etter 52 minutter var det gjestene som satte ballen i mål på Parc des Princes i den franske hovedstaden. Innbytter Alphonso Davies slo inn på bakre stolpe, der sto formidable Kingsley Coman og satte ballen i mål på volley. PSG-keeper Gianluigi Donnarumma burde kanskje tatt den.

JUBEL: Sergio Ramos står med ryggen til når gjestene feirer Kingsley Comans scoring.

Coman spilte for PSG til 2014, var deretter i Juventus, men har spilt for tyske Bayern München siden 2017. Coman briljerte mot gamleklubben tirsdag kveld. Han var banens beste og herjet med motstanderen.

Fem minutter etter scoringen svarte hjemmelaget med å sette innpå Kylian Mbappe, som har vært skadet.

ANNULLERT: Neymar (t.v.) stormer til for å feire scoringen til Kylian Mbappe, men det var offside og ble annullert.

Og etter 16 minutter på banen satte Mbappe ballen i nettet, men han var offside. Åtte minutter før slutt satte Mbappe ballen i mål igjen, men denne gangen var det Nuno Mendes som serverte Mbappe som var i offside. Et bittelite kne offside er nok.

Men ledet an av PSGs spiller nummer 30, selveste Lionel Messi, så presset hjemmelaget vanvittig på slutten. Ansiktsuttrykkene til Messi var langt fra fornøyd.

Den nybakte argentinske verdensmesterkapteinen var overalt, og ett minutt på overtid legger Benjamin Pavard Messi i gresset etter en voldsom takling. Pavard får kveldens andre gule og blir sendt av banen.

PÅ HJEMMEBANE: Lionel Messi og Neymar i Paris tirsdag kveld.

Returkampen spilles i München 7. mars.

Info Her er alle 8-delsfinalene, 1. kamp: PSG–Bayern München Milan–Tottenham Brugge–Benfica Borussia Dortmund–Chelsea Liverpool–Real Madrid Eintracht Frankfurt–Napoli Leipzig–Manchester City Inter–Porto Vis mer

Milan slo Tottenham

Også AC Milan og Tottenham spilte tirsdag kveld, Milan og Brahim Diaz scoret etter syv minutter på eget gress. Det ble kampens eneste mål, den italienske storklubben har dermed et fint utgangspunkt for returkampen.

De siste fem vinnerne i Champions League er Real Madrid, Chelsea, Bayern München, Liverpool og Real Madrid.

Kongen av Champions League er Real Madrid, klubben har vunnet turneringen fem ganger de ni siste sesongene.

