ANFIELD: Liverpool skal markere kroningen.

Liverpool spiller nasjonalsangen for å markere kroningen av kong Charles

Liverpool har besluttet å samle spillere og dommere rundt midtsirkelen for å markere kroningen av kong Charles lørdag. Nasjonalsangen blir avspilt.

Det bekrefter Premier League-klubben på sine nettsider fredag.

Liverpool opplyser at ledelsen i den engelske toppserien har oppfordret samtlige klubber som har hjemmekamp lørdag om å markere den kongelige kroningen. Klubbene har mottatt en liste med forslag til hva som kan gjøres.

Liverpool møter Brentford hjemme på Anfield klokken 18:30 norsk tid lørdag. Før kampstart samles spillere og dommere på banen, samtidig som «God Save The King» avspilles.

Mange Liverpool-supportere har vist tydelig motstand mot å markere kroningsdagen. I midtukens 1-0-seier over Fulham ble det sunget en nedsettende sang om den britiske monarken fra The Kop-tribunen på Anfield. Tidligere har Liverpool-fans buet når nasjonalsangen er blitt spilt.

Ifølge The Athletic føler Liverpool-ledelsen at de ble satt i en umulig posisjon da Premier League «sterkt anbefalte» klubbene å spille «God Save The King» før helgens oppgjør. De skulle heller sett at det var et påbud.

Det er første gang på 70 år at en britisk monark skal krones. Kong Charles ble konge i samme øyeblikk som hans mor, dronning Elizabeth, døde.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post