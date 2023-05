SJOKK OG VANTRO: Fredrik Bjørkan klarer ikke annet enn å le etter Amahl Pellegrinos utrolige mål.

Toppscorer Amahl Pellegrino med kunstscoring fra midtbanen i Glimt-seier

(Bodø/Glimt – Odd 2–0) Etter nesten syv timer uten baklengsmål måtte Odd-keeper Leopold Wahlstedt (23) gi tapt da Hugo Vetlesen (22) ble matchvinner med sin første scoring for sesongen. Så meldte Eliteseriens toppscorer seg på.

Fra egen banehalvdel utnyttet han en feilpasning fra Odd-forsvaret. Med den største selvfølgelighet banket Amahl Pellegrino (32) til på første touch.

Leopold Wahlstedt ble tatt fullstendig på halvdistanse. Han sprang det han kunne tilbake fra sekstenmeterstreken, men måtte se ballen gå i en høy bue over ham og i mål – uten at ballen var i bakken før den passerte streken.

– Det er åpent mål, så hvorfor ikke prøve? sier Amahl Pellegrino til TV 2.

Venstrekanten hadde lagt merke til at Wahlstedt sto langt ute. Svensken måtte bare applaudere etter målet.

– Jeg ser på måten de spiller. Jeg så det fra start, så det er flyt når det går inn. Det er deilig, det, sier Pellegrino.

Scoringen var Pellegrinos syvende mål på fem kamper i Eliteserien denne sesongen. I fjor ble han toppscorer med 25 mål på 27 kamper. Heller ikke mannen som sto uten baklengs før dagens kamp, klarte å stoppe Bodø/Glimts storscorer.

I onsdagens oppgjør trengte bodøværingene litt over 54 minutter på å få hull på Odd-byllen. Nevnte Pellegrino vartet opp med en lekker og genial utsidepasning, hvorpå Hugo Vetlesen kom stormende og satte inn kampens eneste mål.

HULL PÅ BYLLEN: Hugo Vetlesen.

Det var sesongens første seriemål for mannen som ble kåret til årets spiller i fjor. Han har slitt med sykdom de siste ukene.

Samtidig stoppet Wahlsteds rekke uten baklengsmål på 414 minutter (seks timer og 54 minutter). Den svenske målvakten har vekket oppsikt med sitt solide keeperspill. VG skrev tidligere i uken om interessen for 23-åringen.

Men da nullen først røk, så ble han altså offer for et kunstmål til. Amahl Pellegrino noterte seg for en kandidat til årets mål allerede i første serierunde. Trolig kommer også onsdagens scoring til å være med i kampen om tittelen.

Samtidig styrer Bodø/Glimt videre som storfavoritt i gullkampen. De topper tabellen med 13 av 15 mulige poeng etter fem kamper.

