Forbundet erkjenner VAR-tabbe i Dortmunds poengtap

Borussia Dortmund raste etter at videodømmingen overså et klart straffespark i 1-1-kampen mot Bochum. Lørdag ble feilen anerkjent av Tysklands fotballforbund.

Poengtapet kan vise seg å bli forskjellen på om Dortmund vinner Bundesliga eller ikke.

Med seier ville laget hatt tittelracet mot Bayern München i egne hender.

Det var midtveis i fredagens 2. omgang at angriperen Karim Adeyemi ble lagt i bakken av Bochum-forsvarer Danilo Soares.

Dommeren Sascha Stegemann vinket bare spillet videre og brukte ikke VAR-systemet til å vurdere situasjonen.

DRAMA: I denne situasjonen ble Borussia Dortmund snytt for straffe, erkjenner Tysklands fotballforbund dagen etter 1-1-kampen mot Bochum. Karim Adeyemi ble tydelig felt på ulovlig vis av Danilo Soares inne i boksen.

Under 24 timer senere erkjenner dommerseksjonen i Tysklands fotballforbund (DFB) at Dortmund ble snytt for straffe. I en uttalelse står det at TV-bildene var tydelige, og at det burde blitt slått ned på uten videohjelp.

«Forsvarsspilleren kastet seg inn bakfra med begge føttene. Han kjempet ikke om å nå ballen», står det videre.

Dortmunds sportssjef Sebastian Kehl anklaget etter 1-1-resultatet dommeren for å ha avgjort utfallet i kampen.

– Med det tyske seriemesterskapet på spill er det uaktsomt, feigt og helt feil ikke å se på denne situasjonen, sa Kehl.

Soares hadde allerede gult kort og ville trolig blitt utvist om straffe hadde blitt dømt.

Bayern har vunnet de ti siste Bundesliga-titlene.