Marco Reus har forlenget kontrakten sin med Borussia Dortmund.

Reus forlenget med Dortmund til 2024

Borussia Dortmund-kaptein Marco Reus (33) har forlenget kontrakten sin med den tyske storklubben til ut neste sesong.

Det bekrefter Borussia Dortmund på sitt nettsted.

– Det er fortsatt ingenting som er bedre enn å score foran de beste supporterne i verdens og på den verdens fineste stadion, sier Reus.

33-åringen er for en ekte klubblegende å regne etter å ha spilt for gultrøyene siden 2012. Reus har notert seg med 161 mål og 120 målgivende pasninger på 382 kamper for Dortmund.

I løpet av sine elleve år i klubben har han vært med på å vinne to tyske cuptitler og den tyske supercupen tre ganger.