Fantasy Premier League Gameweek 6: Wildcard er aktuelt

Mulig Haaland-hvile skaper bekymring, samtidig som en rekke spillere ikke presterer. Dermed er det mulig å vurdere drastiske grep.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For de som byttet ut Reece James (6.1) forrige runde var det svært få som kunne juble for byttet sitt. Nullen glapp for både Arsenal og Chelsea, mens Lewis Dunk (4.6) scoret selvmål og Rodrigo (6.