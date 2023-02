Liverpool knust igjen: – «Du får sparken i morgen!»

(Wolverhampton - Liverpool 3–0) Drømmen om Champions League neste sesong virker stadig fjernere for Jürgen Klopp og Liverpool. Lørdag ble det en ny ydmykelse mot Wolverhampton.

Wolverhampton hadde ikke slått Liverpool på Molineux siden 1981.

Allerede etter fem minutter så den rekken ut til å stå for fall, takket være et parodisk selvmål fra Joel Matip.

Hwang Hee-chan lurte seg inn bak Liverpool-forsvaret og forsøkte å legge tilbake til fremadstormende lagkamerater. Istedenfor gikk ballen i låret til midtstopper Matip, via stolpen og over streken til 1–0 for hjemmelaget.

Og verre skulle det bli for Jürgen Klopp og Liverpool. Snaue syv minutter senere kunne Craig Dawson banke inn 2–0 i debuten for sin nye klubb.

Et særdeles tafatt Liverpool-lag ble fullstendig spilt av banen i første omgang og selv om det var bedring å spore etter pause manglet effektiviteten foran mål.

Det utnyttet et sultent hjemmelag, for 20 minutter før fulltid fikk Ruben Neves stå helt alene inne i feltet til Liverpool og sette ulvenes tredje for ettermiddagen.

Da var skadefryd nøkkelordet på Molineux, for like etter 3–0 kunne man høre hjemmefansen synge «You're getting sacked in the morning», eller «Du får sparken i morgen» på godt norsk, i retning Liverpool-sjef Klopp.

Med 0–3 tap for Wolverhampton står Liverpool fortsatt uten ligaseier i 2023. Forrige trepoenger kom 30. desember, da Leicester ble slått 2–1.

Tapet er også Liverpools syvende i Premier League denne sesongen.

Det er like mange som de hadde i 2018/19, 2019/20 og 2021/22-sesongene til sammen.

Det begynner å spøke alvorlig for håpet om spill på det europeisk toppnivå neste sesong. 13 poeng er det opp til erkerival Manchester United, og 10 poeng skiller Liverpool fra Newcastle på fjerdeplass.

Newcastle skal i aksjon mot West Ham senere lørdag kveld, og en seier for sesongens overraskelseslag vil gjøre at Liverpool har 13 poeng opp til plassene som gir Champions League i 2023/24-sesongen.