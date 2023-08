FAR & SØNN: Markus Solbakken med pappa Ståle Solbakken i garderoben i 2003. Bildet ble tatt av Geir Olsen.

Markus Solbakken aldri trent av pappa: − Det er jeg glad for

STAVANGER (VG) Markus Solbakken (23) har Ståle Solbakken (55) som en viktig veileder og rollemodell. Nå har Viking-suksessen et stort mål: Landslaget.

Kortversjonen

Karrieren har vært preget av sammenligninger med faren. Han har ikke hatt Ståle som trener.

Markus Solbakken har spilt på alle nivåer av ungdomslandslaget, har suksess i Viking. Klubben avslo i sommer et tilbud fra italienske Pisa.

Han anser scoringen mot Bodø/Glimt som karrierens høydepunkt så langt. Solbakkens klare mål er A-landslaget. Vis mer

– Ja, se der ja!

Markus Solbakken smiler godt under luekanten. VGs 20 år gamle garderobebilde viser et tett forhold mellom den daværende HamKam-treneren og hans treårige sjarmør.

Slik er det fortsatt. Det Italia-aktuelle midtbaneankeret midtbaneankeretDen sentrale av tre eller fem midtbanespillere. bruker opphavet som mentor. Han møter VG ikledd løs genser og baggy bukser. Markus Solbakken er definitivt neste generasjon. Men kommunikasjonen med faren er like nær.

– Det er naturlig å diskutere mye med ham. Pappa har mye erfaring. Jeg er heldig som har en sånn veileder og rollemodell.

Men det har ikke vært bare enkelt å være sønnen til en av Fotball-Norges største personligheter gjennom 30 år.

– For meg handler det om å legge alle sammenligninger med ham bak meg. Fra ung alder får du høre at «du spiller på grunn av faren din». Sånne ting må jeg bare legge bort. Så kommer det et press. Men det er ikke noe jeg har tatt til meg.

– Har du fått mange kritiske kommentarer?

– Jeg vet ikke om det har vært mye. Men selvfølgelig får du høre det. Spørsmålene om han dukker også opp i alle intervjuer. Det er bare noe du må venne deg til og ikke bruke for mye energi på, svarer Markus Solbakken.

Han mener sist helgs perlescoring mot Bodø/Glimt er karrierens foreløpige høydepunkt. Gjennom halvannen sesong i Stavanger har Solbakken utviklet seg stort. Han er blitt selve navet i et Viking-lag som har satt klubbrekord med åtte strake seire i eliteserien.

– Fantastisk å score målet. Det var fullsatt stadion og en kamp hele Stavanger har gledet seg til, beskriver han.

TV-bildene fanget inn Ståle Solbakkens jubel på tribunen.

– Betyr det noe at faren din satt på tribunen?

– Nei, ikke annet enn at det er morsomt at mine nærmeste følger med. Det er alltid kjekt at pappa er på plass. Han følger med og er ivrig. Det er stas.

– Hvordan har det vært å vokse opp med å en så profilert far?

– Som for alle andre. For min del er han pappa og ikke en profilert trener og kjendis.

Landslagssjefen har trent mange etter at spillerkarrieren brått ble avsluttet av den dramatiske hjertestansen i 2001. Men sønnen er ikke blant dem.

– Jeg har aldri, aldri hatt ham som trener. Det er jeg glad for, sier Markus Solbakken

1 / 3 2006: Markus spiller med pappa hjemme i hagen kvelden etter at Ståle Solbakken førte FC København til Champions League. 2005: Sammen med pappa Ståle og mamma Anniken hjemme i Hamar. 2001: Markus Solbakken på mammas fang mens storebror Sondre leker med pappa. Bildet ble tatt 17 dager etter Ståle Solbakkens hjertestans. forrige neste fullskjerm 2006: Markus spiller med pappa hjemme i hagen kvelden etter at Ståle Solbakken førte FC København til Champions League.

– Hvorfor?

– Jeg har opplevd «far-sønn». Jeg har hatt fedre som trenere. Jeg tror bare det blir vanskelig for begge parter. Det blir alltid diskusjoner som «du spiller fordi faren din er trener». Det blir en rar kjemi. Så vi har holdt oss unna det.

TV 2 meldte denne uken at far og sønn Solbakken har en avtale om at pappa skal tre til side om sønnen blir god nok for landslaget.

– Vi har bare spøkt litt med det, men det er ikke noe vi trenger å forholde oss til nå, sier Markus Solbakken.

Dagen kan nærme seg. Søndag leverte han en bedre kamp enn landslagets midtbaneanker Patrick Berg.

Men Markus Solbakken fikk bare ett innhopp i sommerens U21-EM. Seieren over Frankrike avsluttet en syv år lang reise gjennom yngre landslag.

– Jeg har vært så heldig å spille på alle U-landslag. Så spiller man U-landslag for en dag å komme seg på A-landslag. Det er ikke noen vits i å ha massevis av U-landskamper. Det er A-landslaget som gjelder. Det er ingen tvil om at det er mitt mål, sier han.

Også italienske Pisa var tribunen da Markus Solbakken var best på banen sist helg. Serie B-klubben har ikke gitt seg etter at første bud ble avslått tidligere i sommer.

– Jeg har hatt en fantastisk utvikling og har det ikke travelt å komme meg bort herfra. Jeg er åpen for å ta et klubbskifte når den riktige dukker opp. Men jeg har ikke satt meg inn i hvilke klubber som er interessert og hvilke ligaer som eventuelt kunne passet meg. Akkurat nå er jeg veldig rolig på det.

Agent Atta Aneke jobber for Solbakkens fremtid.

Som 18-åring kunne han ha skrevet under for Bologna i italiensk toppserie. Men nivået på A-laget ble vurdert for høyt og nivået på U19-laget for lavt. Så Solbakken ble værende i HamKam.

Han forlot Hamar og Obos-ligaen, rykket ned med Stabæk i eliteseriedebuten, og har etterpå løftet seg kraftig i Viking. Gjennom mye trening og masse møtevirksomhet med Viking-trenerne Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen.

– Jeg ble hentet til Viking som en «sekser» «sekser»Den sentrale av tre eller fem midtbanespillere.. Det spilte jeg ikke mye hverken i Stabæk eller HamKam. For meg har det vært en ny rolle. Det har vært helt alfa omega for meg å ha et tydelig fokus på hva jeg kan jobbe med, forklarer han.

Han er født 34 dager etter at faren spilte sin 58. og siste landskamp. Og fire dager etter Erling Braut Haaland kom til verden.

POPULÆR: Markus Solbakken med unge Viking-supportere etter trening denne uken.

Da Markus debuterte med flagget på brystet som 15-åring, kom Erling inn som reserve for Norge. Haalands karriere har eksplodert på verdensnivå, mens jevngamle Solbakken har står notert med 175 seniorkamper i Norge.

– Det Erling har gjort er noe man beundrer. Et mirakel. Sånt skjer ikke med andre. Vi unner hverandre suksess og er gode kompiser. Vi vet hvor vanskelig denne bransjen er. Det stresser ikke, sier han.

Markus Solbakken har spilt på landslag hele veien. Slik sett ligner han ikke på sin far. Ståle Solbakken debuterte i eliteserien som 24-åring, på landslaget da han var 26, og ble utenlandsproff 29 år gammel.

Men Markus kjenner seg igjen i farens langsomme utvikling.

– Det har også tatt tid for meg. Jeg har aldri vært en stor, robust spiller. Jeg har ikke vært tidlig utviklet. Så man kan si at det er litt det samme. Jeg skal fortsatt ha på meg 2–3 kg med muskler, beskriver han.

Men nå har utviklingen skutt fart. Neste oppgave er voksen. Lillestrøm på Åråsen søndag.

