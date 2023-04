ZLATAN MINUS NESE: Statuen av Zlatan Ibrahimovic er blitt vandalisert i Malmö.

Vil ha 1,1 million kroner for Zlatan-nese

Den avkappede nesen fra Zlatan Ibrahimovics statue i Malmö hevdes å være til salgs. Flere har fått epost om det fra en anonym gruppe, melder Sydsvenskan.

Ifølge avisen vil gruppen «The Nose Club» ha 100.00 euro for Zlatan-nesen. Det tilsvarer litt over 1,1 millioner kroner.

Tilbudet ble sendt på epost til kommunalråd Janne Grönholm (Miljöpartiet). Han har kultur som sitt ansvarsområde i Malmö. Kopier av mailen gikk også ut til blant andre den italienske ordføreren Giuseppe Sala i Milano og skulptøren Peter Linde.

Et bilde ble også lagt ved av det avsenderen hevder er den avkappede nesen. Zlatan-statuen har hatt et kort, men tøft liv. Den ble avduket i oktober 2019 i Malmö, men måneden etter ble det kjent at fotballstjernen Ibrahimovic hadde blitt deleier hos Malmö FFs ligarival Hammarby. Nesten umiddelbart begynte vandaliseringen.

