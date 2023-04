1 / 4 forrige neste fullskjerm

Haaland dukket opp på trening med ny sveis

MANCHESTER (VG) Dagen før Manchester Citys svært viktige Champions League-kvartfinalekamp mot Bayern München har Erling Braut Haaland (22) valgt å overraske.

Under den åpne delen av mandagens treningsøkt fikk man nemlig se at den norske stjernespissen dukker opp med en splitter ny frisyre.

Med noen helfrekke fletter var det tilsynelatende en heltent nordmann som gjorde seg klar til tirsdagens store begivenhet.

Haaland står med en sterk personlig statistikk med fem mål og én assist på syv kamper mot Bayern München, men samtlige har endt med tap.

Nå er han nødt til å bryte rekken dersom han skal hjelpe Pep Guardiola med å bekjempe sin marerittrekke.

Manchester City-manageren klarte aldri å vinne turneringen med Bayern München, og har så langt heller ikke klart det med sin engelske klubb.

– Han er så viktig for oss. Han har kommet for å hjelpe oss i forsøket på å vinne Champions League, men samtidig også både FA Cupen og Premier League. Det er viktig å ha en spiller som kan score ut fra ingenting. Mot Monaco scoret vi seks mål og røk ut. Mot Tottenham scoret vi fire – og vi røk. Vi har alltid scoret mål, det har ikke vært et problem, sier Guardiola på VGs spørsmål om hvorvidt Haaland ble kjøpt for å hjelpe City det siste stykket over mållinjen i turneringen.

Tidligere har de kommet seg til finalen i turneringen, men der sto Chelsea. Manager for London-laget den gangen var Thomas Tuchel, som nå er relativt nyansatt manager for Bayern München.

– Som en veldig klok mann sa en gang. Vi tapte ikke finalen, vi tok bare et steg nærmere, sier Manchester City-forsvarer Ruben Dias mandag.