NYTT FJES: Jeremy Doku er klar for Manchester City.

Manchester City henter Jérémy Doku fra Rennes

Den belgiske 21-åringen Jérémy Doku er Manchester Citys nyeste signering. Høyrekanten hentes fra franske Rennes.

Det bekrefter Manchester City i sine mediekanaler.

Doku hentes for nær 750 millioner kroner, ifølge BBC, og har skrevet under på en femårskontrakt med de lyseblå og har fått draktnummer 11.

– Dette er en stor dag for meg. Manchester City er det beste laget i verden og å skrive under for dem er veldig spesielt for meg og min familie, sier Doku.

– Å se på City forrige sesong var fantastisk. Å vinne «The Treble» «The Treble»Når et lag vinner hjemlig liga, cupen og Champions League i en og samme sesong kalles det "The Treble". Forrige sesong klarte Manchester City det da de vant Premier League, FA-cupen og Champions League. er det vanskeligste i fotball, og de klarte det. Du kan ikke forestille deg hvor spennende det er å bli en del av dette laget, sier nysigneringen.

Belgieren gjorde overgang fra Anderlecht til Rennes i oktober 2020 og har siden notert seg for tolv mål og ti målgivende på 92 kamper for Ligue 1-klubben.

21-åringen har også spilt 14 A-landskamper for Belgia, hvor han har scoret to mål og servert tre målgivende pasninger.

Doku er Citys tredje signering denne sommeren, og blir nå lagkamerat med Erling Braut Haaland. Fra før har de hentet Josko Gvardiol fra Leipzig og Mateo Kovacic fra Chelsea.

Høyrevingen hentes inn som en erstatter for Riyad Mahrez, som gjorde overgang til saudiarabiske Al-Ahli tidligere i sommer.