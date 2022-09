MÅL-MORTEN: Morten Thorsby feirer egen scoring i 6–1-seieren over Schalke 04.

Thorsbys kamp mot gigantene: − Jeg skal ringe PSG

I Bundesliga-hverdagen ypper Morten Thorsby (26) seg med Bayern München. Nå vil han også gi PSG-stjernene en leksjon – om miljøet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg har fått stadfestet hvor enormt viktig det er med samhold og samarbeid for å oppnå gode resultater. Vi har gode spillere, men ikke de beste spillerne i Bundesliga. Vi har heller ikke det største budsjettet, sier Thorsby til VG.

26-åringen gikk fra Sampdoria til Union Berlin i sommer. Klubben fra Øst-Berlin rykket opp til øverste nivå for første gang i 2019.

– På toppen av tabellen er vi imidlertid. Det er fordi treneren får oss til å jobbe kollektivt, alle er i veldig god fysisk form og vi gir oss ikke, forklarer landslagsspilleren, som har norske Julian Ryerson som klubbkamerat i Berlin.

Etter syv runder ligger klubben på 1. plass, foran gigantene Bayern München og Dortmund.

I søndagens kamp mot Wolfsburg startet Thorsby, som har stått over de site kampene grunnet magetrøbbel, på benken. Han kom inn da de Union fortsatte storspillet og vant 2–0 over grønntrøyene fra Volkswagen-byen.

– Tempoet er høyere, og det er mer fokus på effektivitet i Bundesliga enn i Serie A, der spillet er mer avventende og det brukes mange trekk for å komme inn i boksen. Likheten er at fotball er utrolig gøy begge steder, sier han.

Under den kalde krigen var klubben i uoffisiell opposisjon til det øst-tyske kommunist-styret. Når laget har fått frispark har det hendt at tilskuerne roper «Die Mauer muss weg» (muren må bort) – med henvisning til Berlin-muren som myndighetene i Øst-Tyskland reiste i 1961, og som ble revet ned i 1989 som starten på slutten for Sovjetunionen og den tyske splittelsen.

– Fansen er fantastisk lojale og det gjelder ikke bare de ivrigste ultraene. Da vi tapte første Europa League-kamp, stod nesten hele stadion og sang for oss i femten minutter etter slutt, sier 26-åringen som har fått en indreløper-rolle der han skal jobbe knallhardt boks-til-boks.

– Lojaliteten og tilhørigheten alle utstråler minner om en kult. De er der for oss alltid uansett, beskriver han.

Den særdeles miljøbevisste Oslo-gutten spiller selvfølgelig med draktnummer to for Union Berlin, som han gjorde for Sampdoria og gjør for landslaget.

Grunnen er at det i Parisavtalen står at klimamålet er å avgrense temperaturstigningen til to grader.

Han liker dårlig at PSG-sjef Christophe Galtier nylig fleipet bort et spørsmål om hvorfor klubben tok privatfly istedenfor lyntog til en kort bortetur.

Superstjernen Kylian Mbappés reaksjon provoserte mange:

– Det er selvfølgelig veldig uheldig at så store forbilder fleiper bort så viktige spørsmål. Det burde ikke være mulig, men det viser bare hvor utrolig viktig det er at stjernene får opplæring i både miljøproblemene og samfunnsansvaret de bærer som forbilder.

– Alle lag trenger en #2-spiller i garderoben som driver opplæring. We play Green er i ferd med å ferdigstille et lederprogram for spillere som vil ta en slik #2-rolle. Jeg skal ringe PSG når det er ferdig, lover han.

PS! Thorsby har i det siste vært syk med mageproblemer. En penicillin-kur får ham forhåpentligvis rakst tilbake i form – og klar for landskampene mot Slovenia 24. september og Serbia tre dager senere.