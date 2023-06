PÅ VEI TIL SAUDI-ARABIA?: Pierre-Emerick Aubameyang og Hakim Ziyech er sterkt linket til Saudi-Arabia.

Krever etterforskning av mulige Chelsea-salg

Chelsea må selge spillere for å lande innenfor de økonomiske retningslinjene i Premier League. Saudi-Arabia kan bli London-klubbens hjelpende hånd, men nå krever flere klubber en etterforskning.

Nylig ble tidligere Chelsea-spiller N’Golo Kanté bekreftet klar for Al Ittihad. Han gikk gratis ettersom kontrakten hans med London-klubben gikk ut.

Snart kan den franske verdensmesteren ønske tre tidligere lagkamerater fra Chelsea velkommen til Saudi-Arabia.

Men nå settes det spørsmålstegn ved bindingene mellom Clearlake Capital, som eier en stor del av Chelsea, og det saudiarabiske investeringsfondet (PIF).

Det saudiarabiske investeringsfondet har investert mye penger i Clearlake Capital.

New York Times-journalist Tariq Panja satte spørsmålstegn ved de nært foregående overgangene med en meget sarkastisk Twitter-melding. Det har også ført til mange spekulasjoner på sosiale medier.

I samme tråd viser journalisten at Chelsea-medeier Todd Boehly nylig var i Saudi-Arabia:

Info Dette er Clearlake Capital Startet i 2006 av Behdad Eghbali, Jose E. Feliciano og Steven Chang (trakk seg ut i 2015), Basert i Santa Monica i utkanten av Los Angeles.

Tok over Chelsea i 2022 sammen med Todd Boehly.

Eier 60 prosent av Chelsea.

Fokuserer investeringene sine på forbruker-, industri- og teknologisektoren.

Suksessen har kommet ved oppkjøp av selskaper, videreutvikle dem, for så å selge med profitt. Vis mer

De nært foregående overgangene har også fått flere europeiske klubber til å reagere.

Ifølge The Telegraph har flere europeiske klubber tatt til ordet for å etterforske overgangene som forventes å bli gjennomført innen kort tid.

– PIF PIF Det saudiarabiske investeringsfondet har så mange investeringer rundt om i verden at de burde være tvunget til å bevise at det er ikke er noen interessekonflikter, har en europeisk klubb uttalt til avisen, og viser til de store beløpene som brukes på spillere som er i slutten av sin karriere.

Også fotballekspert for Sky Sports og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville mener overgangene fra Premier League til Saudi-Arabia må stoppes.

– Premier League bør sette i gang en umiddelbar embargo på alle overganger til Saudi-Arabia for å sikre at integriteten til spillet ikke blir skadet, sier Neville til BBC.

– Overgangene burde bli satt på pause til man får sjekket eierstrukturen i Chelsea, og man får sjekket om det blir gjort overganger som er upassende.

CHELSEA-EIERE: Behdad Eghbali (t.v.) og Todd Boehly.

Investeringsfondet har kjøpt opp de fire største klubbene i den saudiarabiske ligaen. Det er til disse klubbene de tre Chelsea-stjernene er blitt koblet. Al-Nassr, Cristiano Ronaldos nye klubb, er en av de fire klubbene som er blitt kjøpt opp. Det samme gjelder Al Ittihad, som Karim Benzema skal spille for neste sesong.

PIF har også gått inn som eiere i Newcastle, og startet LIV-touren i golf, en utbryterturnering som tilbød enorme pengesummer finansiert av Saudi-Arabia. For kort tid siden inngikk de en omstridt avtale med PGA-touren, en avtale tidligere president i USA Donald Trump har hyllet.

– Investeringsfondet har brukt mye penger på å bygge opp kultur, musikk og turisme. Nå er det sporten de går til, sier Reier Møll Schoder.

Schoder drev lenge bloggen «Den arabiske halvøy». Han har jobbet på den norske ambassaden i Saudi-Arabia og blitt brukt som ekspert av flere medier.

IKKE OVERRASKET: Saudi-Arabia-ekspert Reier Møll Schoder er ikke overrasket over koblingene mellom PIF og eierne av Chelsea.

Saudi-Arabia-eksperten er heller ikke overrasket om det stemmer at PIF sitter på begge sider av forhandlingsbordet med Chelsea.

– Dette handler om business, dette handler ikke om fotball. Investeringsfondet har å mye penger, og har investert i mange store amerikanske tech-selskaper som Apple. Derfor overrasker det meg ikke at det er en kobling der mellom en amerikansk kapitalist og PIF, sier Schoder som understreker at mye av dette blir spekulasjoner.

Spekulasjonene får ikke mye støtte fra businessfolk som har investert i fotball tidligere.

Jordan Gardner, som tidligere var administrerende partner i en gruppe som investerte i den danske klubben FC Helsingør, sier til The Athletic at folk leser for mye i forbindelsene mellom PIF, Clearlake og Boehly.

– PIF er en av mange, mange selskap som har investert i Clearlake Capital. Det er mange tette forbindelser på dette nivået av business. Selv om det ikke ser helt bra ut, er jeg sikker på at dette bunner ut i eksisterende forhold mellom partene, og ikke PIFs investering i Clearlake, sier Gardner til nettstedet.

– Jeg ser ingen interessekonflikt eller konspirasjon her overhodet.

Hverken Chelsea eller Premier League har ønsket å kommentere på spekulasjonene, men de understreker at de nye eierne ble sjekket for interessekonflikter i forbindelse med oppkjøpet av klubben.

I tillegg sjekker Premier League alle overganger verdt over én million pund for å sjekke at de ikke overgår markedsverdien.