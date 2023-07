SUSER: Jonas Torsvik jubler etter at han leverte en kanon av scoring mot HamKam.

Brann reiste seg etter tapet mot Viking – 18 år gamle Torsvik med kanonscoring

(Brann – HamKam 2–1) Jonas Torsvik (18) fra Loddefjord gjorde noe han «aldri hadde gjort før» da han scoret i sin første eliteseriekamp fra start.

– Jeg har ikke ord, sa 18-åringen til TV 2 i pausen.

– Villeste du har opplevd?

– Ja.

Han var litt mer munter etter kampslutt.

– Det er mer en drømmedag for meg enn drømmedag for laget, sier Torsvik til TV 2, og sikter til at det ikke var kontrollert Brann-seier mot bunnlaget.

Den 18 år gamle Møller Wolfe-erstatteren leverte fra venstrebackposisjon en rakett fra 16 meters hold. Med en strak høyrevrist sendte han ballen knallhardt i det lengste hjørnet og fikset Brann-ledelse sekunder før pause.

Han blir påpekt av TV 2s reporter at han er jo venstrebent.

– Det stemmer, jeg har ikke gjort dette her før, lød det fra en glisende bergenser.

Men mannen med nummer 35 på ryggen synes ikke all verden om lagets prestasjon.

Scoringen kom på slutten av en omgang der bortelagets Pål Alexander Kirkevold kom til flere store muligheter, men dessverre for den nye tabelljumboen, traff Kirkevold kun metallet.

Angriperkollega Jonas Enkerud raget høyest med kvarteret igjen å spille, men headingen gikk like over.

SCORET: Bård Finne.

Men der HamKam var ineffektive, var Brann effektive. Svein Oddvar Moen ga Brann et indirekte frispark etter tilbakespill fra gjestene.

Bård Finne dundret til i en aktiv arm fra Aleksander Melgalvis, og etter sjekk med VAR-dommerne, ble det dømt straffe.

Finne var sikker fra straffemerket og sørget for at Brann reiste seg etter forrige ligatap mot Viking og gikk tilbake på tredjeplass.

Nevnte Kirkevold scoret «endelig» på overtid av annenomgang og sørget for redusering.

Og jammen var ikke utligningen nesten et faktum da Henrik Udahl headet fritt fra fire meter, men Sven Crone klarerte på strek og hindret gjestene i å ta med seg ett poeng.

Før kampstart ble det bekreftet at midtbanespiller Sander Kartum er Brann-spiller fra 1. august.