SULTEN PÅ SUKSESS: Atalanta-spiller Alwande Roaldsøy har ambisjonene klare før U19-EM braker løs på Malta.

Jakter på historisk EM-resultat: − Vil bryte barrieren

Norge har aldri tatt seg videre fra gruppespillet i et U19-EM og mangler flere store profiler. Før åpningskampen mot Hellas råder likevel optimismen hos Norges stjerneskudd.

– Jeg har gledet meg lenge. Det er fortjent når vi ser på hva gutta har levert i kvaliken, sier Alwande Roaldsøy til VG.

Italia-proffen, som signerte for Atalanta i 2020, har et poeng:

Over to runder med kvalifisering var Norge det laget som tok flest poeng – med 15 av 18 mulige.

I nest siste kamp ble Frankrike slått 2–1, etter scoringen fra Roaldsøy og Antonio Nusa:

Seieren sørget for at Norge tok seg til EM – og gjorde samtidig at storfavoritt Frankrike må følge mesterskapet fra sofaen.

– Den kampen mot Frankrike er kanskje noe av det beste jeg har vært med på, smiler Sogndal-spiller Erik Flataker.

– Vi har vært litt underdogs tidligere og det er fortjent at vi har fått til dette. Det er kult å vise de andre lagene at vi sitter på mye kvalitet, er dommen fra Roaldsøy.

Likevel reiser de norske laget til mesterskapet i Malta UTEN flere av spillerne som markerte seg i kvaliken.

Manchester United-talentet og kaptein Isak Hansen Aarøen og Benfica-spiller Andreas Schjelderup er blant de som har måttet melde forfall.

I tillegg mangler Antonio Nusa, som var en del av den norske troppen som røk ut av gruppespillet i U21-EM.

– Sånn er det litt for alle lag. Mange nasjoner må reise uten spillere som av ulike grunner blir igjen i klubbene fordi turneringen er utenfor landslagsvinduet landslagsvinduetFifa sin kalender for internasjonale kamper. Perioder av året som er forbeholdt for landslagsspill - der klubbene blir oppfordret til å slippe spillere til landslagsoppdrag. . Det får vi ikke gjort så mye med, sier landslagssjef Luis Pimenta til VG.

– Selvfølgelig er det gode spillere som mangler, men vi har en fantastisk gjeng med veldig mye kvalitet, er vurderingen fra Flataker.

Info Norges tropp til U19-EM: Keepere

Magnus Rugland Ree, Viking

Viktor Engh, Lyn

Peder Hoel Lervik, Molde FK

Forsvar

Vetle Walle Egeli, Sandefjord

Dylan Ryan Murugesapillai, Træff (utlån fra Lillestrøm)

Aleksander Andresen, Stabæk

Daniel Bassi, Tromsø

Nikolai Hopland, Aalesund

Vegard Solheim, FK Haugesund

Simen Haram, Aalesund

Rasmus Holten, Brann

Eirik Blikstad, Strømsgodset

Midtbane

Alwande Roaldsøy, Atalanta

Niklas Ødegård, Molde

Syver Aas, Skeid (utlån fra Odd)

Oliver Braude, Heerenveen

Angrep

Oskar Sivertsen, Kristiansund

Henrik Skogvold, Lillestrøm

Erik Flataker, Sogndal

Benjamin Faraas, HamKam

Heine Bruseth, Kristiansund Vis mer

MANGLER: Norge må klare seg uten kaptein Isak Hansen-Aarøen, som skal reise med Manchester Uniteds førstelag i sesongoppkjøringen.

Måløyværingen har vært fast på Sogndal i årets OBOS-liga – og har notert seg for tre scoringen.

Sammen med spillere som Henrik Skogvold Henrik SkogvoldScoret 6 mål på 8 kamper for Start i Obos-ligaen, før Lillestrøm avbrøt lånet og hentet ham tilbake., Niklas Ødegård Niklas ØdegårdSyv innhopp for Molde i Eliteserien denne sesong. Med i kapteinsgruppen på G19-landslaget. og Daniel Bassi Daniel BassiBlitt en viktig del av et høytflyvende Tromsø-lag i Eliteserien. Startet de fire siste ligakampene før avreise til U19-EM. er Flataker én av flere unggutter som har fått spilletid og erfaring i norsk toppfotball denne sesongen.

Den erfaringen kan bli verdifull i jakten på den første semifinalen for et norsk lag i U19-EM. På fem forsøk har Norge aldri gått videre fra gruppespillet.

– Det gir en ekstra motivasjon. Du merker at hele gruppen er giret på å komme så langt som mulig og bryte den barrieren. Vi skal ta så mange poeng som mulig og komme oss til finalespillet, gliser Flataker.

– Du har lyst til å vise hva som bor i dette laget. Det gjør noe med oss og gir oss litt ekstra, forteller Heerenveen-spiller Oliver Braude.

MÅLGARANTIST: Henrik Skogvold noterte seg for 6 mål på 8 kamper for Start i OBOS-ligaen, før han ble hentet tilbake til Lillestrøm.

Norge åpner EM med kamp mot Hellas – før Island og Spania venter i resten av gruppe B. I gruppe A finner vi vertsnasjon Malta, Italia, Polen og Portugal.

– Hvorfor bør folk følge med på kampen mot Hellas på tirsdag?

– For å se god fotball og se Norge slå Hellas! avslutter Flataker med et stort smil.

NORGES UTVALGTE: Denne gjengen håper på å bli historiske på Malta – som det første norske laget som tar seg videre fra gruppespillet i et U19-EM.