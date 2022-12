SKAPER HODEBRY: Bodø/Glimts avansement i Europa får konsekvenser for Ranheim. Trønderne reagerer på NFF som flytter en cupkamp mellom lagene.

Ranheim raser etter ny dato mot Bodø/Glimt: Vil kreve stor sum av NFF

Bodø/Glimt håper på det nytt Europa-eventyr i Conference League og NFF har flyttet en cupkamp mot Ranheim. Det kan ende opp med å koste trønderne dyrt.

Cupoppgjøret mellom Ranheim og Bodø/Glimt i 4. runde var opprinnelig berammet søndag 12. mars. Men onsdag ble det klart at Norges Fotballforbund bestemt seg for å flytte kampen frem en uke, for å legge til rette for Glimt om de skulle ta seg videre fra playoffen i Conference League i februar.

Da venter i så fall Europa-åttedelsfinaler torsdagene før og etter den opprinnelige berammingen av Ranheim-Bodø/Glimt.

Ifølge daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, ble klubben spurt om deres tanker rundt å flytte oppgjøret frem for en måned siden.

– De kan altså ikke spille mellom to torsdager i Europa, mener forbundet. NFF ba om vårt syn på saken. Det svaret var tydelig. Vi vil ikke flytte kampen fra 12. mars. Nå på mandag kom det en ny e-post om at kampen måtte spilles 5. mars. Dette fant de altså ut én måned etter min tilbakemelding, sier Lidahl til VG.

LANGT FRA FORNØYD: Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl (t.h.).

Han utdyper frustrasjonen med at dette får store konsekvenser for Ranheims oppkjøring kommende vinter.

– Vi har alt planlagt, med blant annet en tur til Tromsø den aktuelle helgen. Hele vinteren vår er satt. Glimt klarer å møte Ranheim på en søndag med den brede troppen sin, etter min mening. Nå må vi avlyse Tromsø-turen, finne ny motstander senere og ikke minst fyre opp banen en uke tidligere, da kulden historisk sett er høyest, sier Lidahl.

Ranheim-sjefen forteller at dette ville koste klubben dyrt. Beløpet kan ende på mellom 300-500.000 kroner.

– Skal vi betale den summen for at NFF skal legge til rette for Bodø/Glimt i Europa? NFF trakk cupen i august, to måneder etter 3. runde. Det er forankret at Europacuplag kan flytte to seriekamper for å optimalisere inn mot Europa. Når NFF begynner med reservedatoer i NM er det overoptimalisering. Det er nærliggende å tro at Glimt har lagt press på sarte sjeler i NFF og vunnet gjennom med sitt syn, mener han.

Det er lett å dra paralleller til problematikken som oppsto sist sesong, da Aalesund valgte å trekke laget sitt fra cupen. Da var det nettopp Bodø/Glimt som fikk «walkover».

Bodø/Glimts sportslig administrative leder Håvard Sakariassen har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

Rune Pedersen i konkurranseavdelingen i NFF sier til VG at scenarioet er noe Ranheim-ledelsen var klar over. Både i form av det som ble kommunisert etter trekningen i august, men også da hovedterminlisten ble presentert.

– Vi skjønner at det ikke er ønskelig at kampen flyttes, men det er en klar målsetting for norsk fotball at det skal legges til rette for Europacup, sier Pedersen til VG.

Han er klar på at dialogen med Ranheim har vært der og presiserer igjen at alle klubblederne har visst om muligheten for at kampene kunne flyttes.

– Det stemmer at jeg tok kontakt med Lidahl og at det er en stund siden, men vi ville lande dette litt før vi tok det videre. Vi kunne gjort det med en gang gruppespillene var ferdige, men det er fremdeles god tid til mars. Dette er en helt normal omberamming. Vi mener vi har vårt på det rene her, sier Pedersen.

– Hvis dette er standarden for å ha gjort «alt rett», da noterer jeg det, svarer Lidahl.

Info Slik spilles 4. runde i NM: Søndag 5. mars: Ranheim – Bodø/Glimt kl. 17:00 Søndag 12. mars: Skeid – Molde kl. 15:00 Stabæk – Bryne kl. 15:00, Brann – Haugesund kl. 17:00 Sandefjord – Odd kl. 17:00 Start – Tromsø kl. 17:00 Sogndal – Lillestrøm kl. 17:00 Viking – Rosenborg kl. 20:15 Vis mer

Lidahl forteller videre at de har tatt kontakt med NFF angående det estimerte tapet på 300–500.000 kroner, foreløpig uten å få svar. Han forventer at forbundet vil betale summen.

– Det finnes jo ingen rimelighet i at vi skal betale for NFFs iver etter å overoptimalisere for Glimt.

Pedersen har forståelse for at dette ikke er optimalt for Ranheim, spesielt økonomisk. Men forbundet har ingen planer om å gå inn og bidra med økonomiske midler.

– Vi får nesten summere opp og se hva som kommer av kostnader, men i utgangspunktet er ikke dette noe vi dekker, sier Pedersen.

Det er et utsagn Lidahl svarer krystallklart på:

– Vi skal ikke se på det. Vi skal ha en forsikring om det. Når det skal overoptimaliseres for Glimt kan ikke regningen sendes til lille Ranheim. Det forstår nok både Rune Pedersen og Nils Fisketjønn i NFF.

– Kan det være aktuelt å trekke laget fra cupen?

– Så lenge NFF betaler for påløpte kostnader unngår vi snakk om «walkover», sier Lidahl.

Sett i lys av bråket rundt nevnte Aalesund-Bodø/Glimt, mener NFF at de har lært – tross Ranheims misnøye. Pedersen forteller at de flytter kampen nå for å være forutsigbare, noe Ranheim-leiren åpenbart er uenig i.

– I fjor handlet vi for sent. Da hadde vi heller ikke alternative datoer. Nå har forbundsstyret satt opp tre alternative datoer for NM i mars, sier Pedersen.