IKKE BARE MODRIC: Det er fellesskapet og verdien i å ofre seg for hverandre som gjør Kroatia til en kandidat i nesten alt av ballidrett.

Ordtaket som tar lille Kroatia mot store bragder

DOHA/OSLO (VG) Det bor bare fire millioner mennesker i Kroatia. Likevel har de tatt seg til sin andre VM-semifinale på rad. Hvordan er det mulig?

Da VG og andre medier snakket med Borna Sosa (24) etter sjokkseieren mot Brasil, pekte han på hvordan kollektivet imponerer gang etter gang.

– Vi har 17-18 nye spillere fra sist VM. Vi viser år etter år at vi har mye kvalitet i vårt land, sier Sosa.

Kroatia kom til semifinale i 1998 i sitt første VM som selvstendig nasjon etter uavhengigheten fra Jugoslavia i 1991. I 2018 tapte de VM-finalen for Frankrike, og nå er det eventyrlige, lille ball-landet i semfinale mot Argentina med rundt 45 millioner innbyggere.

Kroatia møter Argentina i semifinalen tirsdag 20.00. Kampen sendes på TV 2. Frankrike og Marokko møtes i den andre semifinalen onsdag.

OVER ALL FORVENTNING: Det er all mulig grunn til å smile for de kroatiske spillerne på trening. De er kun én kamp unna deres andre VM-finale på rad. SUPERSTJERNEN: Det sterke kroatiske kollektivet ledes av gullballen-vinner Luka Modrić. Her på søndagens trening i Qatar. RINGREVER: Både Modrić (foran) og Dejan Lovren (bak) har lagt bak seg flere store mesterskap for Kroatia. SJEFEN: Zlatko Dalić er hjernen bak suksessen og formidleren av filosofien. Her kaster han et blikk på sine gutter under oppvarming på søndagens trening.

– Vi har mange gode resultater i fotball over flere år. Derfor er jeg stolt av hele nasjonen, for vi lever og ånder virkelig for dette øyeblikket, sier Sosa etter kvartfinalen.

Kroatia har drøyt 1,4 millioner innbyggere færre enn Norge. Likevel påførte de rundt 214 millioner brasilianere en liten landesorg.

– Det er ingen stjerner i laget som ikke vil løpe. Vi er maksimalt profesjonelle. Ingen forventet dette eller trodde på oss, sier Sosa.

Mener dette er nøkkelen

Det er ikke bare i fotball kroatene hevder seg med ball. Også i håndball, vannpolo og basketball er den lille nasjonen ofte å se i toppen. Norsk-kroater og landslagsspiller i håndball, Marta Tomac (32), har i oppveksten erfart kulturen bak suksessen.

– Det er et utsagn i Kroatia som heter «i et lag vet vi hvem som drikker vannet og hvem som bærer vannet». Hver spiller har en oppgave i et lag. Alle har sin rolle, uavhengig om den er liten eller stor, sier Tomac - som rakk elleve landskamper i håndball for Kroatia før hun skiftet til Norge.

Marte Tomac fra en landskamp med Norge i EM.

Tomac mener mye av samholdet stammer fra vonde ting det relativt unge landet har gått gjennom fra Jugoslavia-tiden og konfliktene med nabolandene, deriblant Serbia.

– Det har vært mye vondt, og idretten har gjennom alt betydd ekstremt mye. Nå danses det i gatene, og det er helt kaos. Da er det ekstremt gøy å være der nede, sier Tomac.

– Historien til Kroatia har nok gjort at man alltid går ut og legger igjen alt på banen. Man skal ofre seg for hverandre og ikke bare seg selv, fortsetter hun.

Snakker hverandre opp på en unik måte

Men Kroatias samlende ordtak er ikke det eneste bak eventyret, mener Tomac.

– Jeg følger kroatiske medier ganske tett. Hver gang de snakker, omtaler de hverandre på en ekstrem positiv måte. Alle peker positivt på hverandre, sier hun.

Hun viser til hvordan midtstopperkometen Joško Gvardiol trekker fram veteran Dejan Lovren når han blir spurt om egen suksess. Og at gullball-vinneren fra 2018, Luka Modrić, aldri utviser stjernenykker.

– På det laget er det ikke bare Modrić. Det er en rekke enkeltspillere som ikke nødvendigvis er de beste i sin posisjon, men de er en del av et veldig sterkt kollektiv.

Av de fire gjenværende lagene er Kroatia en miniputt hva gjelder folketall. Men kanskje seirer et lite kollektiv over stjerner som Messi og Mbappé til slutt.

