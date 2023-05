LUKTER PÅ PREMIER LEAGUE: Keeper Ben Wilson (t.v.) og manager Mark Robins feirer en seier mot Blackburn i april.

Coventry fra sisteplass til opprykkskamp: − Ikke til å tro

«Mirakelmannen» Mark Robins (53) reddet Alex Ferguson fra å få sparken i 1990. Nå kan han lede Coventry til Premier League-opprykk. I oktober lå laget helt sist i Championship.

Lørdag kveld møtes Coventry og Luton på Wembley, vinneren spiller i Premier League neste sesong.

– Det er nesten 20 år siden vi var sekunder unna konkurs, jeg har sett ligakamper mot Leyton Orient, Shrewsbury og Plymouth. Det er ikke til å tro at det er én seier unna Premier League, sier Coventry-supporter Jorg Nannestad til VG.

Etter at klubben rykket ned fra Premier League i 2001 gikk det bare nedover på tabellene i divisjonene helt til Coventry var på nivå fire i 2017.

Info Coventry City Stiftet: 1883

Kallenavn: «The Sky Blues»

Hjemmebane: Coventry Building Society Arena fra 2005 (kapasitet 32.600)

Manager: Mark Robins

Vant FA-cupfinalen i 1987 med 3–2 mot Tottenham.

Har tapt ligacupfinalen to ganger (1981 og 1990).

Spilte på øverste nivå fra 1967/68-sesongen og frem til nedrykket i 2001.

Beste plassering på øverste nivå er 7. plass i 1977/78 og 1988/89.

Norske spillere i klubben: Trond Egil Soltvedt, Runar Normann og Leo Skiri Østigård.

Aktuell med: Slo Middlesbrough i semifinalen og spiller playoff-finale i Championship mot Luton Town 27. mai. Vinneren rykker opp til Premier League. Vis mer

I 2018 rykket Coventry opp, via playoff, til League 1. Samme sesong rykket Luton direkte opp fra samme liga. Bare fem år senere går ett av lagene til øverste nivå – til tross for at det er klubber med lønnsbudsjett på «nedrykksnivå».

– Det kunne ikke vært en bedre finale. Skulle Coventry tape synes jeg Luton er en verdig vinner, sier Nannestad som er blant tilskuerne på Wembley.

Jorg Nannestad (t.v.) avbildet på kamp i Coventry med kjendissupporterne Fred Collins (i midten) og Vince Wood – som er en del av «The Mad Hatters».

Han er president i den skandinaviske supporterklubben, og har fulgt laget i 50 år. Med unntak av seieren i FA-cupfinalen mot Tottenham i 1987 har det vært tungt.

– Jeg ble supporter fordi moren min skulle kjøpe en drakt til meg, og hun likte blåfargen. Resten er historie, ler Oslomannen.

Uten hjemmebane

Coventry har ved flere anledninger ikke engang kunnet spille på hjemmebanen. Elendig økonomi og planlegging har ført til at de har spilt «hjemme» både i Northampton og Birmingham.

Denne sesongen startet brutalt. Eierne av stadionanlegget, som ikke er klubben selv, hadde arrangert rugbyturnering. Gressteppet var så ødelagt at Coventry måtte spille sine syv første seriekamper borte.

NORSK FAVORITT: Leo Skiri Østigård gratuleres av manager Mark Robins etter en kamp mot Barnsley forrige sesong da nordmannen var på lån i Coventry.

Klubben lå en periode helt sist, riktignok med færre kamper. Så snudde alt. Håpet nå er at et opprykk skal bidra til at eierne kan kjøpe tilbake hjemmebanen.

Reddet Ferguson

Manager Mark Robins reddet i 1990 angivelig sir Alex Ferguson fra å få sparken i Manchester United. Da scoret han det eneste målet i en FA-cupkamp mot Nottingham Forest.

Nå får han ekstremt mye av æren for suksessen i Coventry, etter at han tok over i 2017.

Nannestad trekker i tillegg til Robins frem flere spillere som nå kan bli å se i Premier League.

SVENSK FAVORITT: Birminghams Auston Trusty (t.v.) bruker ulovlige metoder for å stoppe toppscorer Viktor Gyökeres i en seriekamp i april.

– Keeper Ben Wilson har vært enorm, midtstopper Kyle McFadzean er av den gamle typen som styrer forsvaret, sier Nannestad.

– Gustavo Hamer på midtbanen, en brasilianer vokst opp i Nederland. Jeg frykter at han selges, men vi har også Viktor Gyökeres på topp. Han er sterk som en bjørn og toppscorer, sier Nannestad om den svenske landslagsspissen med 21 ligamål denne sesongen.

PS! Herleif Hanssen kjøpte i 2009 reklame på Finnsnes IL sin hjemmebane for 100.000 kroner med påskriften «Coventry City». Han har gjentatt sponsingen, og sier til VG at han totalt har brukt 250.000 kroner på stuntet.

