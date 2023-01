Rashford tangerte Rooney-rekord i cuptriumf: − Han er i superform

(Manchester United-Charlton 3–0) En kunstscoring av Antony og to mål av innbytter Marcus Rashford sendte Manchester United til semifinalen i ligacupen.

Sisteskansen Ashley Maynard-Brewer (23) holdt Charlton lenge inne i kampen mot formsterke Manchester United, men en nydelig enkeltmannsprestasjon av Antony etter 21 minutter og to effektive avslutninger fra Rashford helt på tampen avgjorde matchen. Nå kan Old Trafford-publikumet glede seg til semifinale i cupen klubben sist vant i 2017.

Rashford har nå nettkjenninger i åtte kamper på rad på hjemmebane. Det har ingen andre United-spillere klart før ham siden Wayne Rooneys storhetstid i klubben.

Triumfen er Uniteds 11. på de 12 siste kampene. Erik ten Hag har forvandlet et lag i tidligere uføre til en seiersmaskin. Det skjer etter 3–6-tapet for Manchester City i oktober. Til helgen venter et nytt derby mot Erling Braut Haaland og jærbuens lagkamerater.

Derfor hvilte også Uniteds nederlandske manager flere profiler mot Charlton. League One-laget havnet under etter 21 minutter da Antony dro seg innover i banen og skrudde ballen i det lengste hjørnet fra rundt 20 meter.

Deretter kjemper gjestene seg inn i kampen på heorisk vis. Etter en time spilt tok ikke ten Hag noen sjanser, da han satte inn Christian Eriksen, Casemiro og Rashford for å sikre avansementet.