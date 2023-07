1 / 4 UT PÅ BÅRE: Mye tyder på at VM er over for Keira Walsh etter at hun ble skadet mot Danmark. forrige neste fullskjerm

Ny VM-profil skadet – England-stjerne ber om endringer

AUCKLAND (VG) Fotballen rystes av en ny kneskade etter at England-stjernen Keira Walsh (26) måtte ut på båre. En av hennes lagvenninner vil ha endringer i kampoppsettet.

Beth Mead (28), nummer to i den siste Gullballen-kåringen, mistet VM med korsbåndskade. Hun er en av over 50 spillere i toppligaer som har røket korsbåndet siden 2022. Fem av dem var på fjorårets Ballon d’Or-liste over de 20 beste spillerne i verden.

England har også mistet kapteinen Leah Williamson etter at hun pådro seg en korsbåndskade i april. Det er ennå ikke kjent hvilken skade som rammet Barcelonas Keira Walsh, men de engelske avisene spekulerer i at det dreier seg om korsbåndet denne gangen også.

Nå vil Mead ha et nytt kampoppsett – for å beskytte spillere.

– Det er åpenbart rimelig frustrerende. Var det en kamp for mye? spurte Beth Mead om sin egen skade, da VG møtte henne i Eindhoven i forkant av VM.

IKKE I VM: Englands Beth Mead deltar ikke i årets fotball-VM i Australia og New Zealand. Hun driver opptrening etter korsbåndskade og tar sikte på å bli klar til sesongstart i Arsenal.

England-stjernen mener en økning i kampprogrammet er en av årsakene til det.

– Jeg har gått fra 2000 spilleminutter til 4000 dette året, noe som er en ganske stor og brå økning, sier Mead.

Selv om hun poengterer at spillere ønsker flere kamper, på lik linje med herresiden, mener hun at de burde fått tid til å omstille seg, for å tåle mengden.

– Vi ville at kvinnefotball skulle nå dette nivået, men nå handler det om muligheten for å få kroppene våre til å tåle det nivået, sier Mead, kåret til årets sportspersonlighet av BBC i fjor.

MISTET VM: De er kjærester og lagkamerater i Arsenal og deler også samme skjebne: Både Beth Mead og nederlandske Vivianne Miedema mistet VM med korsbåndskade. Her er de begge på krykker under BBC Sports Personality of the year. Mead gikk til topps.

Selv om en økning i antall kamper per år blir pekt på som en årsak, er det få som kan slå fast hvorfor det har vært en så brå økning i korsbåndskader.

– Det er ikke noe definitivt svar, det er ikke som å koble meg selv til en maskin som forteller hva det er. Det skulle jeg ønske vi kunne, sier hun, og legger til at hun jobber med en dokumentar med flere forskere som prøver å finne svar.

Bare i Meads klubb Arsenal har det vært fire korsbåndskader denne sesongen.

– De har sett på det internt og eksternt. For noen av dem var det bare uflaks og dårlig timing, og uheldigvis var mange i Arsenal på det tidspunktet. Det er synd, men på samme tid har Arsenal vært i alle ulike konkurranser sammenlignet med andre lag, bortsett fra Chelsea, som nok har litt mer bredde i laget enn oss, sier Mead.

– Knuser meg å se hvor mange som har blitt skadet i VM til nå, skriver Nederland- og Arsenal-spiss Vivianne Miedema på Twitter etter Keira Walsh’ skade. Nederlands største stjerne mistet mesterskapet – også hun med korsbåndskade.

Nederland- og Liverpool-spiller Shanice van de Sanden er ikke i tvil om at kampprogrammet er et av problemene.

– Jeg håper at de høyere oppe i systemet snakker med hverandre, og gjør noe med terminlisten, sier van de Sanden til VG.

De mange kampene i løpet av et år mener hun ikke bare påvirker kvinnene.

– Du ser det på herresiden også, det er altfor mye. Forhåpentligvis vil noe endre seg, for dette er uakseptabelt og veldig, veldig trist, sier hun.

VG har prøvd å nå Fifa for en kommentar, men har foreløpig ikke lykkes.

UAKSEPTABELT: Shanice van de Sanden mener endringer må komme. Hun deltar for øyeblikket i fotball-VM med Nederland.

Norges Anja Sønstevold klør seg i hodet over det alle skadene som brer seg i internasjonal kvinnefotball for tiden.

– Jeg får frysninger. Det er nesten ukentlig at det skjer alvorlige skader. Det tyder på kvinnefotballen tar steg tempomessig, men kanskje blir ikke intensitetsstyring og antall kamper styrt like godt, sier Sønstevold til VG.

Forsvarsspilleren er enig i at antall kamper i løpet av en sesong har økt kraftig de seneste årene, og at det har sammenheng med at det både er cuper, seriespill, Champions League og landslagsoppdrag. I tillegg skal Nations League Nations LeagueEn fotballturnering som ble opprettet for å erstatte treningskamper og gi landslag på alle nivåer en ekstra mulighet for å kvalifisere seg til EM. innføres på kvinnesiden fra høsten av.

– Man må se på hele strukturen og treningshverdagen for å justere treningsbelastningen mer, sier Sønstevold.

Uefa har opprettet et ekspertpanel for problemstillingen. Se hele svaret i faktaboksen under:

Info Uefas svar Tidligere i år etablerte UEFA et ekspertpanel for kvinners helse, som jobber med en rekke ting, inkludert spørsmålet om fremre korsbånd (ACL). Panelet fokuserer spesielt på å identifisere og anerkjenne gode forebyggingsprogrammer som allerede eksisterer, men jobber også for å utvikle nye. Tilgjengelig data tyder på at kvinnelige spillere i gjennomsnitt blir operert senere enn menn, men det ser ikke ut til å ha stor innflytelse på restitusjonen. Restitusjon etter en korsbåndskade tar i gjennomsnitt betydelig lengre tid for kvinner enn for menn, men dette ser ut til å skyldes de fysiologiske variasjonene og forskjellene. Det er imidlertid fortsatt muligheter for forbedringer i både medisinske tjenester og behandling av kvinnelige fotballspillere, samt spesifikke forebyggingsprogrammer. Og det er nettopp her panelets fokus ligger. Panelet jobber også med andre temaer knyttet til kvinnelige fotballspillere, som for eksempel menstruasjonssyklusen. Man vil undersøke den potensielle effekten den har på skader og andre helseproblemer, finne ut av overvåkningsmetoder, hvordan og om dette kan tas i betraktning i forebyggingsprogrammer og treningsmodaliteter. Panelet utvikler også verktøysett for å hjelpe både spillere og klubber for gravide spillere, ettersom flere og flere spillere bestemmer seg for å få en barn mens de fortsatt er aktive, og dermed trenger tverrfaglig støtte under svangerskapet, og tilbake til idretten. Vis mer

GODE VENNER: Anja Sønstevold og Frida Maanum på treningsfeltet i Western Springs i Auckland. Sistnevnte opplevde at flere av lagkameratene røk korsbåndet dette året.

Info Oversikt over stjerner som må stå over VM Her er en oversikt over noen av de internasjonale spillerne som må stå over VM i New Zealand og Australia på grunn av skader. Beth Mead (England)

Leah Williamson (England)

Fran Kirby (England)

Vivianne Miedema (Nederland)

Laura Wienroither (Østerrike)

Kyah Simon (Australia)

Janine Beckie (Canada)

Delphine Cascarino (Frankrike)

Marie-Antoinette Katoto (Frankrike)

Catarina Macario (USA)

Sam Mewis (USA)

Mallory Swanson (USA)

Amandine Henry (Frankrike) Vis mer