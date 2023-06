BLIR I BODØ: Kjetil Knutsen blir ikke Ajax-trener.

Avis: Ingen Ajax-avtale med Knutsen

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsens samtaler med den nederlandske klubben Ajax er over, det skriver nederlandsk storavis.

Den nederlandske avisen De Telegraaf skriver at forhandlingene med Knutsen har mislyktes, og at Ajax heller skal ha valgt å satse på Sparta Rotterdam-manager Maurice Steijn.

Journalist for avisen, Mike Verweij, skriver på Twitter at Ajax allerede i morgen vil informere Sparta om interessen og at samtaler med Ajax’ sportsdirektør Sven Mislintat vil følge.

De norske guttene Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano og Elias Melkersen spiller for Sparta Rotterdam.

Dermed ser det ut til at bodøværingene kan puste lettet ut for at Knutsen blir værende i klubben.