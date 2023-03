Weghorst forklarer seg etter kontroversen

Manchester United-spiss Wout Weghorst (30) har måttet tåle kritikk etter at han berørte «This is Anfield»-skiltet i forkant av stortapet mot Liverpool. Nå forklarer nederlenderen seg.

– Jeg pleier ikke å kommentere saker i media, men det er verdt det nå på grunn av den fantastiske United-fansen som betyr mye for meg. Jeg vil forklare videoen som går viralt, innleder Weghorst i sosiale medier.

Det var etter 0–7-tapet for Liverpool at bildene av Weghorst begynte å sirkulere på nettet. Nederlenderens oppsiktsvekkende gest har for mange United-fans vært som salt i såret etter det pinlige rekordtapet.

Se videoen øverst i saken.

«This is Anfield»-skiltet står i utgangen av spillertunnelen på Anfield. For mange av Liverpools spillere har det vært et ritual å berøre skiltet før kamp. Blant dem midtstopper Virgil van Dijk, og det er nettopp det som er bakgrunnen for Weghorsts gest.

– Jeg kjenner Virgil fra landslaget og vet at han alltid berører skiltet. Min eneste intensjon var å hindre ham fra å ta på det og kødde med ham, forklarer Weghorst i sosiale medier.

Videre skriver spissen at han er stolt av å spille for Manchester United. Han ber fansen om ikke å betvile hans dedikasjon til klubben.

– Søndagen var en grusom dag for oss alle. Vi skal gjøre alt for å gjøre det godt igjen i løpet av de neste ukene. Vi kommer tilbake fra dette og skal oppnå målene vår sammen, avslutter Weghorst.

