OLD TRAFFORD: Her har sjeik Jassim bin Hamad Al Thani sine representanter vært i møte torsdag.

Medier: Hevder Qatar-representanter besøkte Old Trafford

Torsdag skal representanter for Qatar-sjeik Jassim bin Hamad Al Thani (44) ha besøkt Old Trafford for å diskutere et mulig oppkjøp.

I midten av februar bekreftet Jassim Bin Hamad Al Thani selv at han hadde lagt inn et bud på Manchester United.

Bud har også blitt lagt inn av den britiske Ineos-eiereren Sir James Ratcliffe, og The Athletic skrev onsdag at klubben ville møte både Al Thanis representater og Ratcliffe i løpet av denne uken.

Torsdag skal flere av representantene til Qatar-sjeiken ha møtt opp på Old Trafford – hjemmebanen til Old Trafford. The Sun har publisert bilder av det som skal være representantene.

Les også Qatar-bud på Manchester United bekreftet: – Jeg blir veldig, veldig lei meg Fredag kveld bekrefter sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani (44) at han har lagt inn bud på klubben.

SkySports-reporter Kaveh Solhekol skriver på Twitter at Qatar-besøket med Manchester United så langt skal ha vært «veldig konstruktivt».

Daily Mail-reporter Mike Keegan skriver at det både er advokater, rådgivere og direktører fra forskjellige selskap involvert i prosessen var en del av besøket.

Sjeik Jassim bin Hamad Al Thani er sønnen til Qatars tidligere statsminister, Hamad bin Jassim bin Jabar Al Thani. Han er også styreformann i en av Qatars største banker: Qatar Islamic Bank.

Torsdagens møte blir beskrevet av The Athletic som «det andre steget» mot et mulig oppkjøp. Det første steget var da budet ble lagt inn.

Dagens møte er det ventet at partene skal få et det første innblikket i klubbens økonomi, samtidig som de planlegger for fremtiden. Flere medier skriver at klubbens møte med Ratcliffe, som kommer fra Manchester, vil skje fredag.

