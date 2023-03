Kommentar

Kritisk sans: 0 poeng

Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani poserer med Zlatan Ibrahimovic foran VM-finalen i vinter.

Zlatan Ibrahimovic liker å sette rekorder. Nå også innen sportsvasking.

Det er bare noen dager siden den 41 år gamle svensken ble tidenes eldste målscorer i serie A, da han banket inn et straffespark for Milan mot Udinese.

Gjennom en tilsynelatende evigvarende karriere har han stadig brutt barrierer, og står igjen som en av de største spissene vi har sett.

Det gjør det ekstra leit at veteranen nå markerer seg i like ekstrem grad utenfor banen – men nå med negativt fortegn – som vi så ofte har sett ham gjøre med draktnummer på.

Det er nemlig litt av en prestasjon å ha et så lite gjennomtenkt forhold til hva det innebærer å bli sportsvasket, som det Ibrahimovic utviser rundt VM i Qatar.

Zlatan er tilbake på det svenske landslaget

Å la seg bruke så gjennomført, uten en eneste synlig refleksjon om hvordan han har vært en brikke i en pr-operasjon, er en prestasjon i seg selv.

Smilende poserte Ibrahimovic med emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, under VM-finalen i desember. Da hadde svensken tilbrakt to dager i ørkenstaten med kone og barn.

Nå får ørkenstaten utdelt den ene tier-karakteren etter den andre av Zlatan, som for øvrig er klar for landslagscomeback.

På den korte reisen til Qatar er han til de grader blitt imponert over mangelen på kriminalitet, organisering, maten, opplevelsen og reisen.

«Qatar som land, jeg tror at det er et system som funker», lyder konklusjonen fra svensken.

Han er nok en sterkere spiss enn retoriker.

Hva undertrykte homofile, fremmedarbeidere som ble fratatt grunnleggende menneskerettigheter eller pårørende til dem som mistet livet fordi Qatar fikk fotball-VM måtte mene, er ikke temaer Ibrahimovic så noen grunn til å la skyggelegge solskinnshistorien han vil fortelle.

Nå er VM over, vi undres over om Saudi-Arabia blir arrangør i 2030 og store sportsarrangementer fortsetter å bli lagt til stater med lite respekt for menneskerettigheter.

Er det da bare på tide å slutte å mase om sportsvasking? Skal vi bare ukritisk gjengi rosemalingen fra sportsstjerner som lar seg bruke? Er det bare å juble vilt fordi logistikken fungerer når regimene skal sole seg?

Tja.

Noen få kommer sikkert til å fortsette å stille spørsmål, men det føles mer og mer fånyttes.

Kritikerne tapte, sportsvaskerne vant og mye av engasjementet ser ut til å ha forduftet med VM.

Alt selvsagt godt hjulpet av utøvere som fremstår vaksinert mot å se et større bilde.

Dessverre kan vi nå sette to streker under Zlatan på listen over idrettsstjerner som får null poeng på børsen for kritisk sans.