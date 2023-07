SKEPTISK TIL SVENSKENE: Tuva Hansen. Her fra tirsdagens trening i Auckland.

Fnyser av Sveriges gullsjanser: − Ikke første tanken som slo meg

AUCKLAND (VG) Skal vi tro det norske landslaget, har ikke Sverige et gullstempel over seg som statistikken viser.

Statistikkselskapet Nielsens Gracenote har levert tall over hvilke lag som har størst vinnersjanser under mesterskapet i Australia og New Zealand.

Der kommer det frem at USA er favoritten til å sikre seg sin tredje strake VM-tittel. Det er riktignok bare på 18 prosent, men bak dukker det opp et nordisk land.

Sverige er nemlig laget som har nest best vinnersjanser (11 prosent).

Det ville ikke den norske leiren satt om de skulle plukke ut sine favoritter til å vinne mesterskapet.

– Jeg hadde nok ikke det. Det var ikke den første tanken som slo meg, sier Tuva Hansen til VG.

Likevel «unner» hun Sverige det stempelet.

– Det er kult for dem at de fikk den publisiteten, så får vi se om det stemmer, sier forsvarsspilleren.

Selv liker Hansen at Norge har fått et «underdog»-stempel. Statistikkbyrået har simulert seg frem til at de åtte mest sannsynlige kvartfinalistene er Spania, USA, Frankrike, Tyskland, Sverige, England, Japan og Australia.

Med andre ord er ikke Norge regnet som en kvartfinalist.

De mest sannsynlige semifinalistene er USA, Sverige, Tyskland og Frankrike.

– Alt kan skje i et mesterskap, det er det som er så kjekt. Jeg liker at vi har fått den posisjonen, og kan komme inn og overraske. De får bare mene og synse det de vil. Jeg har veldig håp om at dette kommer til å gå bra, sier Hansen videre.

Hun får støtte av sjefen selv.

KLAR: Hansen mener at Norge har gjort lurt i å droppe målsettingen om medalje. – Jeg er veldig glad for at vi gjør det på den måten. Det er oppnåelig og gir mestringsfølelse. Så er det ikke slik at vi ikke vil ha medalje selv om man ikke har satt det som mål, sier hun.

– Vil du sette Sverige som en gullfavoritt?

– Nei, det vil jeg ikke. Det er kanskje i kraft av OL-finalen OL-finalenSverige tapte finalen mot Canada på straffer under OL i Tokyo sommeren 2021., at de gjorde det godt der. Jeg tror England vil være der oppe, og så er man alltid spent på Spania. Hva kan de finne på? De er et godt lag uten å ha lykkes helt i mesterskap ennå, sier Hege Riise til VG.

Norges landslagssjef holder en knapp på USA og England.

– Og så er jeg spent på hva Brasil kan komme med, sier hun.

GODT FORBEREDT: Hege Riise har en god følelse inn mot åpningskampen mot New Zealand, og er særdeles fornøyd med arbeidet som er lagt ned i uken som har vært. – Vi føler at vi har alle tilgjengelige, og det er en veldig fin inngang til en åpningskamp, sier hun.

Guro Reiten setter USA som sin gullfavoritt, men viser støtte til sine svenske naboer.

– Når man først begynner å diskutere lagene, så er alle gode på hver sin måte. Sverige er et slikt lag, at selv om de kanskje ikke har vært ekstremt overbevisende inn mot mesterskap, så har de en tendens til å dukke opp når det gjelder som mest, sier Reiten til VG.

Hun tror årets VM kan by på overraskelser.

– At Sverige kommer langt, det tror jeg kan skje. Men det er vanskelig å spå mesterskap. Det kommer helt sikkert noen overraskelser, sier hun.

ABLEGØYER: Reiten var i det tullete slaget under tirsdagens trening i Auckland.

Gracenotes prognose er basert på omtrent en million simuleringer av turneringen.

Tyskland (11 prosent), Frankrike (9), europamestrene England (8), Spania (8), Australia (8), Brasil (7) og de regjerende olympiske mesterne Canada (6) er de andre lagene Gracenote anser som mulige vinnere.

– Simuleringene våre tyder på at fotball-VM i 2023 sannsynligvis vil bli en veldig åpen og kompetitiv turnering, sier Gracenotes analysesjef Simon Gleave.

– De regjerende mesterne og favorittene USA får veldig sterk konkurranse fra Europa, og Australias hjemmefordel har løftet dem til det syvende mest sannsynlige laget til å vinne mesterskapet, fortsatte han.

Gracenote mener at den mest sannsynlige VM-finalen er USA mot Tyskland, med en sannsynlighet på i underkant av seks prosent.