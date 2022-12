SKUFFET: Kylian Mbappé tok med seg troféet som VMs toppscorer, men måtte se VM-gullet glippe i Qatar.

Mbappé om finaletapet i VM: − Vil aldri komme over det

Den franske spydspissen Kylian Mbappé (24) sier han nok aldri vil klare å legge tapet for Argentina i finalen av fotball-VM bak seg.

Det har vært stille fra Kylian Mbappé etter VM-finalen der han scoret hat trick for regjerende mester Frankrike, men som endte med tap mot Argentina og PSG-lagkamerat Lionel Messi etter straffesparkkonkurranse.

Etter at målmaskinen ble matchvinner for Paris Saint-Germain – uten Messi – i 2-1-seieren over Strasbourg onsdag kveld, leverte han imidlertid noen kommentarer om VM-finalen.

– Jeg snakket med Messi etter finalen og gratulerte ham. VM var hans livs store mål. Det var det for meg også, men jeg feilet, sier Mbappé ifølge L’Équipe.

– Jeg vil aldri komme over det tror jeg, konkluderte spissen og legger til at feiringen til de argentinske spillerne «ikke var noe problem».

Mbappé var sentral da Frankrike vant VM i 2018, og ble dessuten toppscorer i Qatar-VM med åtte mål – ett foran Messi.

24-åringen sa at han har vært gjennom «tøffe øyeblikk» i de ti dagene etter nederlaget, men han fikk en liten opptur da han sikret seieren over Strasbourg med en straffescoring seks minutter på overtid.

– Jeg har sagt til lagkameratene mine at det ikke er noen grunn til at klubben skal betale prisen for at landslaget feilet. Det er to veldig forskjellige situasjoner, sa Mbappé og fortsatte:

– Det gjør meg godt å komme tilbake med en seier.

Lionel Messi har fått litt lenger ferie etter VM-gullet, og slutter seg først til PSG-troppen 1. januar.

– Vi venter på at Leo skal komme tilbake, så vi kan begynne å vinne kamper og score mål sammen igjen, avslutter Mbappé.