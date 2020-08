Kommentar

Skjerpede coronaregler: På kanten av kaos

Av Leif Welhaven

Eliteserien kan i verste fall få avviklingsproblemer som en følge av nye regler. Bildet er fra Start-Vålerenga. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Toppfotballen har fått en kraftig påminner om at de er en del av storsamfunnet. Innstrammingen i karantenereglene kan i verste fall skape kaotiske tilstander.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingen vet hvordan coronahøsten blir med fotballbriller. I beste fall kommer ikke corona til å få nevneverdige konsekvenser for utfall og avvikling av de ligaene som er i gang. Men det er hevet over tvil at det er tiltagende grunn til neglebiting i de øverste divisjonene, som en konsekvens av myndighetenes nye karantenevalg.

Nå er det nemlig langt mindre som skal til for at viruset får direkte sportslige følger dersom viruset rammer en spiller. NTF-topp Cato Haug overdriver ikke når han sier at det «kan få store konsekvenser, dersom omfanget blir stort».

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også NFF varsler annullert sesong for flere ligaer uten grønt lys tidlig i september

Dette handler altså om at smittevernprotokollen til nå har gått ut på at en negativ test og symptomfrihet holder for å kunne spille fotball, dersom man har vært i kontakt med en smittet. Men nå er det altså ti dager karantene som gjelder om så skulle skje, siden det ikke skilles mellom ulike typer nærkontakter.

Med det tette programmet som allerede foreligger, trengs det ikke mye fantasi for å forestille seg kaoset som kan oppstå dersom det skulle bli en håndfull smittetilfeller etter kamper, som igjen setter begge involverte lag ut av spill såpass lenge.

les også Positiv coronatest før CL-kvalik på Færøyene – må sende reservelaget

Enda mer alvorlig er jo tanken på hva dette kan gjøre med fair play-perspektivet i sesongen. La oss si at «Lag A» kniver med «Lag B» i toppen, og plutselig opplever at en spiller de møtte fra «Lag C» tester positivt. 10 dager uten å kunne trene skikkelig vil ikke bare skape avviklingsproblemer for ligaen, det vil selvsagt også kunne påvirke et sportslig styrkeforhold på bekymringsfullt vis.

Derfor er det grunn til å uroe seg akkurat nå, samtidig som det eneste toppfotballen kan gjøre er å bevare et skyhøyt bevissthetsnivå rundt smittevern. Og her er det ingen tvil om at fotballfolket har vært flinke.

les også Ny coronabekymring for toppfotballen: – Kan få store konsekvenser

Uansett hva man mener om å prioritere toppfotballen så høyt som det ble gjort, har hele toppfotballen jobbet fornuftig og helhjertet med å skape så trygge rammer som mulig rundt oppstarten. På den positive siden her spiller det jo inn at det IKKE har oppstått noen store smitteproblemer som en konsekvens av fotballen. Samtidig underbygges skjørheten av at vi har hatt en covid 19-smittet eliteseriespiller, og det er veldig lite som skal til før det bikker gal vei.

les også Landslagsspillere kan bli rammet av karantenebestemmelser: – Et problem

Uansett hvordan sesongen til slutt måtte ende fremstår det fornuftig at fotballen har de samme karantenereglene som gjelder ellers dersom det oppstår nærkontakt, så får man i verste fall bare prøve å gjøre en allerede rar sesong som rettferdig som det lar seg gjøre.

Alle gode krefter får krysse fingrene for normalitet i 2021, og håpe at det ikke bikker over denne høsten, i en tid som handler om å balansere på kanten av kaos.

Publisert: 20.08.20 kl. 10:43

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Coronaviruset

Fra andre aviser