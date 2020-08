PÅ PLASS FOR Å SE RBK: Åge Hareide under eliteserieoppgjøret mellom Molde og Rosenborg tidligere i år. Foto: Svein Ove Ekornes, NTB Scanpix

Hareide bekrefter: Klar for å signere for Rosenborg

TRONDHEIM/OSLO (VG) Åge Hareide (66) bekrefter overfor VG at han nå er klar for å signere for Rosenborg.

Oppdatert nå nettopp

– Ja, svarer Hareide på direkte spørsmål på om han nå er på vei til Trondheim for å signere for Rosenborg.

Når VG snakker med 66-åringen i 10.15-tiden tirsdag, sitter han i bil, i retning fra Molde til Trondheim. Han anslår at han har halvannen time igjen til Brakka.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også Rekdal vil vekke «fotballbyen» Hamar: – Vi må bli uslåelige

Treneren bekrefter at alt det vesentlige er i orden, og at det kun er noen få praktiske detaljer som skal på plass før han er Rosenborgs nye trener.

– Du signerer i dag?

– Jeg regner med at jeg gjør det. Dere får nærmere beskjed ut på dagen, sier Hareide - som forteller at kjøreturen går «straka vegen» til RBK-Brakka.

Det har vært møtevirksomhet på Brakka i formiddag. En smilende Mikael Dorsin var sistemann som ankom i sin Land Rover.

A-lagsspillerne har fått treningsfri tirsdag, mens det er full aktivitet på SalMar-akademiet. Rosenborgs seniorer har trening igjen onsdag klokken 10.30.

NRK og Adresseavisen meldte mandag at Åge Hareide kom til å bli presentert som RBK-sjef tirsdag. VG har vært i kontakt med RBKs styreleder Ivar Koteng og RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug, men ingen av dem har foreløpig kommentert Hareide-ansettelsen.

Publisert: 18.08.20 kl. 10:23 Oppdatert: 18.08.20 kl. 10:36

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Rosenborg BK

Fra andre aviser