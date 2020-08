DOMINERTE: Magnus Wolff Eikrem både scoret og serverte i 5–0-seieren over KuPS onsdag. Det kunne også blitt flere målpoeng dersom lagkameratene hadde vært enda mer effektive foran mål. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Eikrem om Champions League-drømmen: – I år er siste muligheten

MOLDE (VG) Han har herjet i Norge, men slitt med å slå skikkelig gjennom utenlands. Magnus Wolff Eikrem (30) tror at det er nå eller aldri for de som ønsker å se et norsk lag i Europas gjeveste klubbturnering.

– Det er ekstremt viktig for klubben og spillerne å komme ut i Europa. Sist Molde spilte i Europa ble hele laget solgt til utlandet. Det er ekstremt viktig for mange spillere, sier Eikrem.

Etter to mislykkede forsøk i play off til Europa League, gikk Molde videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League etter å ha slått den finske seriemesteren KuPS 5–0.

Onsdag venter slovenske Celje i andre runde, før de også må vinne tredje runde for å være garantert å kvalifisere seg til minimum Europa League.

For å nå Champions League må de også vinne et dobbeltoppgjør i playoff, hvor de kan møte lag som Red Bull Salzburg eller Olympiakos.

– Det er ganske tøft å komme inn, spesielt i Champions League. I år er siste muligheten for å komme inn i Champions League, tror jeg.

Mye tyder nemlig på at Champions League i fremtiden vil være for de største klubbene i de største landene, og at kun et fåtall klubber fra lavere ligaer vil spille i den gjeveste turneringen.

I år har de imidlertid sjansen.

– Det snakkes jo fortsatt om det Molde-laget som klarte å komme seg til Champions League...

– Det er et stort mål, men jeg føler alltid at serien er viktigst da. Det er jo gjennom det vi får muligheten til å spille i Europa også, sier Eikrem.

