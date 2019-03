VIL BLI TRENER: John Arne Riise. Foto: Tore Kristiansen

Riise slutter i Malta – vil bli trener i Norge

Etter tre måneder gir John Arne Riise (38) seg som sportsdirektør i fotballklubben Birkirkara fra Malta.

Mindre enn 10 minutter siden







Riise ønsket ikke å forlenge kontrakten med klubben, som han skrev en kontrakt for fire måneder med, før jul.

Den tidligere landslagsspillerens manager, Erland Bakke, bekrefter til Dagbladet at Riise ikke forlenger avtalen med Birkirkara.

Nå satser John Arne Riise på å bli fotballtrener – i Norge. Han flytter til Drammen-området med kona Louise Angelica med det første.

– Dette å være trener er som å komme hjem. Jeg er 100 prosent motivert og sikker på at dette er rett for meg. Jeg har hatt en bratt læringskurve og er takknemlig for at jeg fikk denne muligheten i Malta. Nå er det ingen tvil om at det er trener jeg skal bli! sier en entusiastisk John Arne Riise til VG.

Han har masse erfaring – som spiller – fra Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL og Aalesund.

Publisert: 27.03.19 kl. 21:00