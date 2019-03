NY JOBB: Ole Gunnar Solskjær ankommer treningsfeltet til Manchester United dagen etter å ha blitt presentert som permanent Manchester United-manager. Foto: PA Photos

Eksperter spår milliardfest for Solskjær – her er spillerne United kan hente

MANCHESTER (VG) Manchester United forventes å slå på stortrommen under det første overgangsvinduet til Ole Gunnar Solskjær (46) som permanent manager i klubben.

– Vi kommer til å gjøre business i sommer, sa nordmannen på sin første pressekonferanse som permanent Manchester United -manager.

I møte med norsk presse, noen minutter senere, snakket han mer utfyllende om hvordan han har tenkt til å gå frem:

– United har midler. De skal brukes fornuftig. De skal brukes skikkelig. Sammen med klubben har vi en plan. De har også speidet på spillere lengre enn jeg har vært her. Og så har vi spillere som vi også skal ta vare på. Vi skal ikke bare bruke penger for å bruke dem.

Nå som det er bestemt at Solskjær skal styre United-skuten fremover, kanskje med hjelp av en ny sportsdirektør, har det kommende overgangsvinduet blitt det kanskje aller største samtaleemnet rundt klubben.

For etter et beskjedent overgangsvindu i fjor, og en tropp som alders- og kvalitetsmessig ser ut til å trenge betydelige forandringer, er det en klar forventning blant de som følger klubben tett, om at Solskjær kommer til å få store midler til disposisjon for å begynne å sette sammen sitt United.

Flere milliarder

– Når du ser på noen av spillerne klubben ser på, tror jeg det godt skal gjøres ikke å bruke mer enn 150 millioner pund (nesten 1,7 milliard kroner). United er nødt til å gjøre betydelige investeringer i sommer, sier Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst til VG.

Paul Hirst, som dekker United for avisen The Times, tror det er realistisk å forvente hele 250 millioner pund – 2,8 milliarder kroner – i overgangsutgifter til sommeren.

– Hvor mange nye spillere trenger Solskjær?

– Han trenger minst fire: En back, en midtstopper, en midtbanespiller og en angrepsspiller, sier både Hirst og Luckhurst, og sistnevnte forventer at Uniteds dyreste signering kan komme i midtforsvaret:

– United sa i fjor at de var forberedt på å bruke 100 millioner pund hvis de fant den riktige forsvarsspilleren. Det kan hende de må gjøre det i sommer. Hvis United ønsker seg en egen «Virgil van Dijk-signering», så tror jeg de blir nødt til å betale et nisifret beløp.

Tror på unge signeringer

René Meulensteen, som jobbet som United-trener i 12 år under Sir Alex Ferguson, føler seg sikker på at Solskjær har fått lovnader om å få bruke store summer på spillerkjøp til sommeren.

– Han må hente ganske mange spillere. Noe må skje. Jeg er sikker på at Solskjær har malt et tydelig bilde av hvilke spillere han vil ha, og jeg går ut fra at klubben har gått med på ideene hans, sier Meulensteen til VG.

Tony Cascarino, tidligere Premier League -profil som nå jobber som fotballekspert i storavisen The Times, mener Solskjær burde gå for «unge spillere som ønsker å slå igjennom på toppnivå, og som kan bidra med noe til United-troppen». Han har følgende forventninger til overgangsvinduet:

– Jeg tror neste sesongs tropp vil bestå av de spillerne som har briljert under Solskjær til nå, i tillegg til tre til fem nye signeringer. De fleste av dem vil være unge, sultne spillere, og kanskje én rutinert stjerne som er ute etter en siste utfordring.

Basert på samtaler med flere eksperter som følger Manchester United tett, samt rapportene i britiske medier, har VG satt sammen denne listen over spillere som kan være aktuelle for Solskjærs lag når overgangsvinduet åpner:

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Et fjell av en midtstopper som også er flink til å lese spillet og er habil med ballen i bena. Senegaleseren nevnes som Uniteds store prioritet, men prisen kan være avskrekkende: Ifølge italienske medier krever Napoli godt over 100 millioner pund. Det vil gjøre 27-åringen til tidenes dyreste forsvarer med god margin. Luckhurst tror han ville vært «en populær signering» blant fansen.

Raphaël Varane (Real Madrid)

Den franske storavisen L’Équipe meldte nylig at Varane, som er verdensmester og har vunnet Champions League fire ganger, kan være på utkikk etter en ny utfordring i karrieren sin. Dersom 25-åringen virkelig skulle gjøre alvor av dette, til tross for at landsmann Zinédine Zidane er tilbake som trener, fremstår Manchester United som en av de mest aktuelle klubbene.

– Han vil være drømmesigneringen, sier Paul Hirst.

RYKTES BORT: Raphaël Varane. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Den 21 år gamle engelske høyrebacken har fått sitt store gjennombrudd i Premier League denne sesongen, og mange forventer at han vil ta steget til en toppklubb til sommeren.

– Han har hatt en briljant sesong. Ville kostet 30 millioner pund eller mer, men det ville vært verdt det, for det kan sikre United en engelsk høyreback i toppklasse for de neste åtte til ti årene, skriver Cascarino i The Times.

STJERNESKUDD: Crystal Palace-backen Aaron Wan-Bissaka. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Declan Rice (West Ham)

Den ferske England-debutanten har, i en alder av bare 20 år, imponert stort for West Ham i sin defensive midtbaneposisjon. Det er en plass hvor United kan være interesserte i å styrke troppen, ettersom Nemanja Matic begynner å dra på årene, og i så måte kan Rice passe perfekt.

– Det er et spørsmål om pris. Det finnes store klubber som bestemmer seg for å betale en betydelig sum. Hvis det er en god avtale for klubben, og spilleren kan forbedre karrieren sin, så kan vi gjøre, sier West Hams manager Manuel Pellegrini.

ENGLANDS FREMTID: Declan Rice fikk sine to første engelske landskamper mot Tsjekkia og Montenegro. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

David Brooks (Bournemouth)

Joshua Kings lagkamerat har også slått igjennom i Premier League denne sesongen med 10 målpoeng så langt. Han beskrives som et «walisisk vidunderbarn», kan spille høyrekant eller offensiv midtbane og er løpssterk, teknisk og målfarlig. Allerede i januar begynte ryktene å svirre om en drakamp mellom United og Tottenham.

KING-KAMERAT: David Brooks (t.h.) har slått igjennom for Bournemouth denne sesongen. Her sammen med Joshua King. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Det 18 år gamle stjerneskuddet, som liker best å operere på venstrekanten, får ikke den tilliten Chelsea-fansen ønsker at han skal få av manager Maurizio Sarri. Derfor frykter fansen at han vil forsvinne. Bayern München fikk budene sine avslått i januar, men forventes å banke på døren igjen til sommeren, men den siste tiden har også Manchester United blitt en del av spekulasjonene.

– Det er logisk at han nevnes, men det er grunn til å tro at Chelsea heller vil selge ham til Bayern for å unngå at han havner hos en rival, sier Luckhurst.

DEBUTERTE: Callum Hudson-Odoi i sin første kamp fra start for England mot Montenegro. Foto: CARL RECINE / Reuters

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Englands nye yndling har vært i fyr og flamme i Tyskland denne sesongen, med åtte mål og 12 assist, og har blitt koblet sterkt til United, som skal være på utkikk etter en ny høyrekant.

– Han vil være en ideell signering, sier Luckhurst, men han tror 19-åringens skyhøye pris – den kan krype opp mot 200 millioner pund – kan bety at United blir nødt til å vente med å punge ut for ham, med mindre Sancho selv slår seg vrang og klarer å tvinge frem en overgang til en billigere penge.

Publisert: 30.03.19 kl. 05:51