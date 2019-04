STABÆK-BRANN: Norske supportere hevder de har brukt bluss i flere hundre kamper uten skader. Her markerer Stabæk-supporterne at Brann er på besøk i 2018. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Anklager NFF for bildejuks på sikkerhetsseminar: - Skremselspropaganda

Fotballforbundet (NFF) hentet inn UEFA-ekspert for å holde foredrag rundt farene ved bruk av pyroteknikk på fotballtribunen. Nå angripes NFF for at sikkerhetsseminaret deres presenterte skrekkbilder som slettes ikke er hentet fra fotball.

– Skremselspropaganda, historieforfalskning og usant, sier Bjørnar Posse Sandboe til VG.

Lederen av Stabæk Support har sporet opp flere av bildene som ble brukt under Fotballforbundets sikkerhetsseminar på Ullevaal stadion i mars.

Der holdt UEFA-ekspert Dr. Tom Smith et foredrag hvor han advarte mot pyro på fotballtribunene. Britiske Smith skrev for to år siden en uavhengig 72 siders rapport på vegne av det europeiske fotballforbundet. Den hadde samme konklusjon.

Under foredraget viste Smith frem bilder som skulle understreke budskapet. Disse ble avfotografert av flere i salen.

FÅR KRITIKK: Denne bildebruken fra Tom Smith på NFFs sikkerhetsseminar før inneværende sesong får kritikk for å være ute av kontekst. Foto: Privat

– Bildejuks

Sandboe føler seg trygg på at bildet i midten stammer fra den nederlandske avisen Allgemeine Dagblad som handler om Roxanno Winklaar. På nyttårsaften i 2014 ble han i Rotterdam rammet av en «kraftig hjemmelaget bensinbombe». Saken skal ikke ha noe med fotball å gjøre.

– Dette er bildejuks, her har UEFAs mann brukte de verste bildene som finnes på internett. Formålet er kun å skremme, og forlede politi, brannvesen og klubbene inn i en alternativ virkelighet som er mye verre enn vår hverdag, skriver Sandboe på hjemmesiden til Norsk Supporterallianse, om det han omtaler som «Seminar-skandalen».

SLACHTOFFER: Roxanno Winklaar ble 100 prosent ufør som følge av bensinbomben han ble utsatt for i 2014, skriver AD. Foto: Faksimile AD.nl

Sandboe har også publisert undersøkelsene sine rundt et bilde av en øyeskade fra Venezuela. Denne skal handle om en mann som har fått en stålsplint i øyet. Sandboe mener at heller ikke dette bildet har noe med fotball å gjøre, men dette har vært vanskeligere å dokumentere.

Sandboe selv er sertifisert forhandler av pyroteknikk hos Norsk Brannvernforbund, og har en årrekke kjempet for at pyroteknikk skal bli godkjent på fotballarenaer. Derfor reagerer han på at NFF lar Smith komme med sin presentasjon for de arrangementsansvarlige i Eliteserien, som har ansvaret for sikkerheten på Eliteserien-kampene.

– Dette er et stort tillitsbrudd overfor oss supportere. Det er Norges Fotballforbunds ansvar at dette har skjedd. Det virker som NFF med dette ønsker å skremme klubbene fra å tillate pyro på tribunene.

Ifølge Sandboe tenner hans egen supporterklubb i Stabæk opp pyro på Nadderud stadion mellom seks og ti ganger i løpet av sesongen. Bruken er da godkjent av klubb, brannvesen, politi og den kommunale baneeieren. NFF har som eier av Eliteserien alltid det siste ordet før en godkjenning.

– Illustrasjoner

VG har oversendt kritikken til Dr. Tom Smith per e-post, og han svarte på den generelle kritikken han har fått for billedbruken.

– Som rapporten klart uttrykker, er noen av bildene illustrasjoner av skader som jeg har sett mens jeg har jobbet som ekspertvitne i den britiske retten. Men disse bildene er ilagt restriksjoner og kan ikke brukes, skriver han.

Han poengterer at skadene fra pyroteknikk er like uansett hvor de oppstår, og at det er nok av bilder som illustrerer den «destruktive kraften pyroteknikk har på stadion». Så gjentar han rapporten og seminarets konklusjon: «Ingenting fjerner det faktum at pyroteknikk ikke hører hjemme på en fotballarena».

Spørsmål han ikke har svart på, er hvorfor han brukte bilder av skader ikke relatert til pyroteknikk, på kritikken om skremselspropaganda og de generelle etiske vurderingene rundt billedbruk i denne presentasjonen.

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, skriver i en melding til VG at forbundet ikke kan gå gjennom bilder som eksterne foredragsholdere bruker, og skriver at NFF ikke erindrer hvilken sammenheng akkurat bildet av Roxanno ble brukt.

– Med andre ord om det ble sagt eksplisitt at brannskadene på bildet var forårsaket av pyroteknikk på tribune eller om bildet ble brukt som et mer generelt eksempel på brannskader. Dersom det viser seg at bildet er brukt i en feil sammenheng, er det selvsagt beklagelig, skriver Haavik, og fremholder at Smith er en anerkjent ekspert på området.

Han fremholder samme konklusjon som Smith:

– Det er godt dokumentert at bruk av pyroteknikk har et farepotensial for brann- og røykskader. Uavhengig om bildene det konkret refereres til her er eksempler på skader fra en fotballtribune eller ikke. Derfor var dette en viktig tematikk for NFF å ta opp på vårt sikkerhetsseminar, skriver Haavik.

Publisert: 12.04.19 kl. 13:34