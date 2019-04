Thorstvedt takker faren etter debuten: – Det er surrealistisk

STAVANGER (VG) Erik Thorstvedt (56) er en av norgeshistoriens beste spillere. Søndag startet sønnen Kristian Thorstvedt sin egen karriere på toppnivå - men 20-åringen skulle egentlig vært et helt annet sted.

For et drøyt år siden hadde den unge midtbanespilleren tenkt å flytte til USA for å studere på college. I stedet gikk Thorstvedt fra Stabæks juniorlag til en jubelsesong i Viking som endte med opprykk fra Obos-ligaen.

Søndag fortsatte oppturen med eliteseriedebut fra start i blåtrøyenes 2–0-seier over Kristiansund. I møte med VG etter matchen, hadde han grunn til å glise.

– Det er surrealistisk. Å tenke at jeg kunne vært på college i USA nå, er rart. Jeg tok det riktige valget. Å spille i Eliteserien, har alltid vært en drøm. Så det er veldig kult, forteller Thorstvedt, som spilte til en sekser på VG-børsen.

Stolt pappa

97 A-landskamper, proff i Tyskland og England. Pappa Eriks karriere er lang, innholdsrik og imponerende. Søndag så den tidligere keeperhelten sønnen oppfylle en drøm.

– Det er stas at Kristian har tatt det steget, og supert at de vant. Kristian har profittert på å bli veldig stor og sterk, etter å ha vært omtrent minst på laget i ungdomsårene. Han har en voldsom vilje, og den har han brukt bra, forteller pappa Erik til VG.

I en korridor under hovedtribunen på SR-Bank Arena i Stavanger blir ikke sønnen overrasket idet spørsmålet om farens betydning blir stilt.

– Ha-ha. Det måtte komme, sier Kristian og ler.

– Hva har han betydd for deg?

– Han har selvfølgelig betydd utrolig mye. Han har vært en god støttespiller i oppveksten. Han har hjulpet meg med tips på fotballbiten, forteller Kristian.

GLAD GJENG: Thorstvedt hadde det moro på SR-Bank Arena søndag kveld. Her sammen med Ylldren Ibrahimaj, Zlatko Tripic og Zymer Bytyqi. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Vil til utlandet på sikt

Selv om den teknisk sterke indreløperen er ung, har han allerede gjort seg bemerket. På 20 kamper fra start i Obos-ligaen forrige sesong, scoret Thorstvedt ni ganger og leverte fire målgivende pasninger fra sin midtbaneposisjon.

Noe tilsvarende ønsker den hjemvendte siddisen å gjøre også på Norges øverste nivå i 2019.

– Jeg tenker å fortsette å holde meg på laget. Vi har en god tropp og det er tøff konkurranse. Det er førsteprioritet, men jeg er en offensiv midtbanespiller som ønsker å levere mål og assist.

– Hvilke tanker har du om karrieren på sikt?

– Målet er å komme seg til utlandet, slik det er for alle unge spillere. Men akkurat nå har jeg fokus på Viking, og gleder meg til en spennende sesong her.

Fornøyd Bytyqi

Etter 2–0-seieren over Kristiansund kunne man høre gjentatte jubelrop fra Viking-garderoben. Målscorer og kaptein Zlatko Tripic beskrev følelser som lettelse og stolthet etter comebackseieren.

Det samme gjorde Zymer Bytyqi, som sammen med Tripic var banens beste.

– Det var kanskje litt nerver de første minuttene, noe som er normalt når man har rykket opp, men så slapp vi oss løs og kjørte kampen. Jeg er stolt av guttene, forteller Bytyqi til VG.

– Du kjørte venstrebacken til Kristiansund hele kampen. Hvordan opplevde du duellen?

– Jeg føler jeg har hatt et godt tak på de fleste venstrebacker jeg har spilt mot i vinter, også. Jeg har beholdt stimen fra i fjor. Jeg har jobbet hardt, og det lønner seg. Jeg har satt meg et mål om et bra antall scoringer denne sesongen, forteller høyrekanten og smiler lurt.

Allerede neste helg kan Bytyqi, Thorstvedt og de andre Viking-spillerne gjenskape den gode prestasjonen. Da venter Tromsø på Alfheim.

Publisert: 01.04.19 kl. 08:02